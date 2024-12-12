الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة واحتمال حدوث برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد احيانا شمالا مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء فيتحول الى غائم جزئيا".

واشارت الى أن "طقسا متقلب ايسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا شمال البحر الاسود، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا شمال البلاد بشكل خاص، ويستمر تأثيره حتى مساء غد الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، الخميس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم ، تهطل أمطار متفرقة شمالا، ومن المتوقع ان تشتد احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 2200 متر".

واوضحت أن "طقس الجمعة غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد احيانا شمالا مع احتمال حدوث برق ورعد ،كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء فيتحول الى غائم جزئيا".

واضافت أن "طقس السبت غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات"، موضحة أن "طقس الأحد قليل الغيوم اجمالا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة".