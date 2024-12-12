اعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في منطقة الشيشان في وقت مبكر من اليوم الخميس، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع.
واوضح قديروف في تصريح له عن الحادث الذي وقع في العاصمة غروزني، بانه "انفجرت المسيرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا ولكن تم إخماده سريعا".
وأصيب أربعة أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشيشان: طائرة مسيرة أوكرانية ضربت منشأة للشرطة في الشيشان واصابت أربعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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