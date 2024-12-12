رئيس الشيشان: طائرة مسيرة أوكرانية ضربت منشأة للشرطة في الشيشان واصابت أربعة

اعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في منطقة الشيشان في وقت مبكر من اليوم الخميس، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع.

واوضح قديروف في تصريح له عن الحادث الذي وقع في العاصمة غروزني، بانه "انفجرت المسيرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا ولكن تم إخماده سريعا".

وأصيب أربعة أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة.