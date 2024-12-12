السعودية | الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة يستقبل نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، يوم أمس في الرياض، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مايكل ملينار.

وجرى -خلال اللقاء- تقديم عرض تعريفي شامل عن البرنامج ومبادراته ومنجزاته لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير مؤشرات جودة الحياة عالميًا، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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