شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: الرئيس التنفيذي السابق يرفع دعوى قضائية ضد الشركة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية