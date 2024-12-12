شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

يطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي ستنطلق النسخة السادسة منه اليوم 12 ديسمبر المقبل وحتى 21 ديسمبر وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض تراثنا يشهد سنوياً مشاركة عربية واسعة تعزز التعاون الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول حيث يستضيف عدداً من الدول العربية التي تعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء التراث العربي وتنوعه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينظمه الجهاز يشهد مشاركة مميزة لدولة الجزائر الشقيقة مضيفا أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى مشاركة 7 دول أخري في دورة المعرض هذا العام وهم الإمارات والسعودية والبحرين وتونس والهند وباكستان ولاتفيا.

وأشار رحمي إلى عمل الجهاز المتواصل على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الجزائر في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة من المتخصصين في مجال الحرف اليدوية والتراثية مؤكدا على أن تنظيم المعارض المتخصصة يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ومساعدة الفنانين والحرفيين من أصحاب المشروعات في كلا البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة مما يساهم في تحسين ودعم مشروعاتهم.

وأوضح رحمي أن معرض تراثنا لا يقتصر هدفه على تسويق منتجات العارضين بل أصبح يمثل احتفالا بإرث حضاري عريق وتقدير لصناع الإبداع من الحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية والأسيوية والأوروبية مؤكدا على أهمية مشاركة الجزائر في إثراء المعرض وتقديم تجربة فريدة للزوار بالإضافة إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

جدير بالذكر أنه في إطار التعاون المستمر مع دولة الجزائر شارك محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وكل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمسرع العمومي "الجيريا فنشر".