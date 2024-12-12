الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تصعد بعد بيانات التضخم الأمريكية

0 نشر
واس - عواصم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد بعد بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عوضت الأسهم الأوروبية خسائر سابقة وأغلقت مرتفعة اليوم وزاد المستثمرون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي المتماشي مع التوقعات.
وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط في وقت سابق من الجلسة، لكنه أغلق على زيادة 0.3 بالمئة بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد مثل المتوقع في نوفمبر على الأساسين الشهري والسنوي.
الأسهم الأوروبية - أرشيفية اليوم

الأسهم الأوروبية

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن احتمالات خفض البنك المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل بلغت 95 بالمئة مقارنة بنحو 85 بالمئة قبل صدور البيانات.
وصعد قطاع البنوك شديد التأثر بسعر الفائدة 0.1 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.
تداولات الأسهم - مشاع إبداعي

خفض أسعار الفائدة

وعلى نطاق أوسع، كانت توقعات خفض أسعار الفائدة المحرك الرئيس لصعود المؤشر ستوكس 8.6 بالمئة حتى الآن هذا العام.
وتصدر قطاع الفضاء الجوي والدفاع مكاسب القطاعات وتقدم 1.4 بالمئة وشهد أكبر زيادة هذا العام بين أقرانه.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا