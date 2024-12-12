شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد بعد بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

خفض أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - عوضت الأسهم الأوروبية خسائر سابقة وأغلقت مرتفعة اليوم وزاد المستثمرون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي المتماشي مع التوقعات.وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط في وقت سابق من الجلسة، لكنه أغلق على زيادة 0.3 بالمئة بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد مثل المتوقع في نوفمبر على الأساسين الشهري والسنوي.وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن احتمالات خفض البنك المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل بلغت 95 بالمئة مقارنة بنحو 85 بالمئة قبل صدور البيانات.وصعد قطاع البنوك شديد التأثر بسعر الفائدة 0.1 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.وعلى نطاق أوسع، كانت توقعات خفض أسعار الفائدة المحرك الرئيس لصعود المؤشر ستوكس 8.6 بالمئة حتى الآن هذا العام.وتصدر قطاع الفضاء الجوي والدفاع مكاسب القطاعات وتقدم 1.4 بالمئة وشهد أكبر زيادة هذا العام بين أقرانه.