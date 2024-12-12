شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سينومي سنترز» توافق على إضافة وتعديل 5 مواد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2) الموافقة على إضافة المادة (12) لنظام الشركة الأساس والمتعلقة بإعادة شراء الشركة لأسهمهما وبيعها وارتهانها.
3) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
4) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.
5) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
6) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
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2) الموافقة على إضافة المادة (12) لنظام الشركة الأساس والمتعلقة بإعادة شراء الشركة لأسهمهما وبيعها وارتهانها.
3) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
4) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.
5) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
6) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.