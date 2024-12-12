شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تشتعل.. عيار 21 اليوم يسجل رقما قياسيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 فى مصر، عقب ارتفاع سعر الذهب العالمى فوق مستويات 2715 دولارًا فى التداولات العالمية.

وفى السياق التالى نرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024، بعد اشتعال سوق الذهب فى مصر وحدوث ارتفاعات متتالية تخطت حاجز 80 جنيهًا على مدار تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024

عيار 24 يسجل 4417 جنيها.

عيار 21 يسجل 3865 جنيها.

عيار 18 يسجل 3313 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

الارتفاع الحالى في أسعار الذهب بمصر يأتى بدعم مباشر من ارتفاع سعر الذهب العالمى الذى سجل اليوم أعلى مستوى فى أسبوعين، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الرسمية بالقرب من أعلى مستوياته.

التوقعات عادت إلى التزايد أن أسعار الذهب فى مصر فى طريقها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، وذلك بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية فى العالم وهو ما سيدعم ارتفاع سعر الذهب العالمى، بالإضافة إلى عدم التأكد بشأن مستقبل سعر الصرف.



وأعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى الذى يستثنى عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوى، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% فى أكتوبر الماضي.



كما سجل التضخم على المستوى الشهرى تراجع إلى 0.4% فى نوفمبر من قراءة شهر أكتوبر المرتفعة بنسبة 1%.



يأتى هذا بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم فى المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوى بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع فى معدلات التضخم منذ 4 أشهر.



ساعد هذا أسعار الذهب على الارتفاع على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكى للجلسة الرابعة على التوالى ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته فى عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبًا على أسعار الذهب ولكن الطلب المتزايد على الملاذ الآمن وفر مزيد من المكاسب للمعدن النفيس.