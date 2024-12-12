رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال قادة حزب الله كان أشد علينا من سقوط الأسد لكن الحزب أصبح أقوى

كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ان "اغتيال قادة حزب الله كان أشد علينا من سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد لكن الحزب أصبح أقوى"، معتبرا ان "سقوط الأسد يسبب اضطرابا للمقاومة ولكنها ستتكيف مع الظروف الجديدة وتصبح أقوى".

واشار الى أن "التطورات في سوريا لم تكن مفاجئة بل كانت حتمية ووجهنا تحذيرات دقيقة للحكومة السورية"، لافتا الى أن "مستقبل سوريا لن يسير وفق مصممي المخطط، فالشباب السوري سيتمكن من استعادة الكرامة الوطنية".

واكد "اننا نراقب سلوك المعارضين وداعميهم وعلاقتهم مع اسرائيل، وسنتخذ قراراتنا بناء على ذلك". ورأى ان "المنطقة تشهد تحولا سريعا لتشكيل نظام جديد وسنخلق أعظم الفرص من قلب التهديدات القائمة".