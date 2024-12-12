تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن توسيع ميزة الدبلجة التلقائية على يوتيوب

أعلنت منصة يوتيوب عن توسيع ميزة الدبلجة التلقائية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتشمل المحتوى المعرفي والمعلوماتي، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المنصة لتعزيز تجربة المستخدمين وتمكين المبدعين من الوصول إلى جمهور أوسع يتحدث لغات مختلفة. ما هي ميزة الدبلجة التلقائية؟

تتيح هذه الميزة لمقاطع الفيديو أن تُنسخ وتُترجم تلقائيًا بين الإنجليزية ولغات أخرى مثل الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، البرتغالية، والإسبانية، والعكس صحيح. وتهدف الميزة إلى تجاوز الحواجز اللغوية بين المشاهدين والمبدعين.