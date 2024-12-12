شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات ساعة Apple Watch Ultra 3 المنتظرة وميزة الاتصال بالأقمار الإصطناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت تكهنات عديدة عن حصول Apple Watch Ultra 3 على إمكانية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، فمن المتوقع أن يتم إصدار Apple Watch Ultra 3 القادم، في عام 2025.



وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن الساعة القوية قد تكتسب القدرة على إرسال رسائل نصية عبر اتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يسمح باستخدامها للاتصال خارج الشبكة.



وبالفعل تقدم Apple، عددًا من الميزات القائمة على الأقمار الصناعية للاتصالات على iPhone، فهذه الميزات مهمة عندما تكون في منطقة لا توجد بها تغطية للشبكة لأنها ستسمح لك بإرسال رسائل إلى شخص ما بمساعدة القمر الصناعي.

و تأتي أجهزة iPhone الأحدث مع SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية والمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، ويمكنها أيضًا استخدام الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

ولا تقدم Apple Watch حاليًا مثل هذه الوظائف القائمة على الأقمار الصناعية، ومع ذلك، يُقال إن هذا سيتغير مع Apple Watch Ultra التالي - Apple Watch Ultra 3 - في عام 2025.



تأتي المعلومات من مصادر بلومبرج، والتي تشير إلى أن آبل لديها خطط لتضمين وظائف قائمة على الأقمار الصناعية في الساعة الذكية القوية المتميزة التالية، حيث سيسمح هذا لمستخدمي Apple Watch Ultra بإرسال الرسائل حتى إذا كانوا خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف الخلوي أو شبكة Wi-Fi. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص لهذه الساعة الذكية حيث يتم الإعلان عنها بشكل عام على أنها Apple Watch للباحثين عن المغامرة.

كماسيسمح تضمين هذه الميزة في الساعة أيضًا لبعض الأشخاص بترك هواتف iPhone الخاصة بهم في القاعدة الرئيسية وعدم المخاطرة بإتلاف هواتف iPhone الخاصة بهم لمجرد الحفاظ على طريقة للتواصل.

تفعل Apple ذلك مع Ultra 3، لتصبح هذه أول ساعة ذكية رئيسية تقدم اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

تقول المصادر أيضًا أن مراقبة ضغط الدم التي طال انتظارها قد تأتي في عام 2025 أيضًا، فقد ترددت شائعات حول هذه الميزة لساعات Apple السابقة أيضًا، مثل Series 10، لكنها لم تتحقق.

وبحسب ما ورد، لم تأت الميزة لأنها كانت تعتبر غير موثوقة بما يكفي للإصدار العام.



وتبدو الرسائل عبر الأقمار الصناعية على Apple Watch Ultra 3 فكرة جيدة جدًا، ونظرًا لحقيقة أن الساعة الذكية المتينة يتم الإعلان عنها كخيار للمغامرين المتطرفين، فمن المنطقي أن تضمن لك وجود طريقة للاتصال بشخص ما في الظروف الاستثنائية.