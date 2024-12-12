شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2024 مستقر أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2024 استقراره مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.39 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.59 جنيه و50.69 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

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50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.