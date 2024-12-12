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استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين بمدينة غزة والنصيرات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلين في مدينة غزة ومخيم النصيرات؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء بالقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 42 فلسطينيًا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 12 شهيدًا وعددٍ من المصابين، في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة، كما استشهد 15 فلسطينيًا من عائلة واحدة، في قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال الخليج 365 الشرقية من مخيمي البريج والنصيرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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