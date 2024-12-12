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هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب سواحل جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هزة أرضية

الخليج 365_واس

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الهزة كان على عمق 514.3 كيلومترًا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ “حزام النار” بالمحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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