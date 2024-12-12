هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب سواحل جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هزة أرضية

الخليج 365_واس

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الهزة كان على عمق 514.3 كيلومترًا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ “حزام النار” بالمحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

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