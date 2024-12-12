تكنولوجيا: كاميرة iPhone 17 تأتي بتصميم مستوحى من كاميرة هواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة حول تصميم كاميرة هواتف iPhone 17 تؤكد على أن شركة ابل تستوحي تصميم وحدة الكاميرة من تصميم كاميرة هواتف Pixel.

أجرت ابل بعض التغييرات في تصميم سلسلة هواتف iPhone 16 التي قدمت هذا العام، حيث جاء الإصدار الرئيسي من السلسلة مع إصدار Plus بشكل خاص بتصميم رأسي لمستشعرات الكاميرة.

ويبدو أن شركة ابل في طريقها لإجراء تغيير جديد في تصميم وحدة الكاميرة، حيث أوضح التقرير الذي نشر عبر “Digital Chat Station” اليوم أن ابل تستعد لإجراء تغيير جديد في تصميم وحدة الكاميرة في سلسلة iPhone 17 القادمة.

من جانب أخر لم يوضح مصدر التسريبات ما إذا كان هذا التغيير في التصميم سيقتصر على إصدارات Pro أو أن ابل تخطط لدفع التصميم الجديد في السلسلة كاملة.

وفي تقرير أخر أشير إلى أن تصميم وحدة الكاميرة في الجيل القادم من هواتف الأيفون سيحاكي التصميم المميز لهاتف Pixel 9 Pro، وتؤكد هذه التفاصيل على ما جاء في تقرير سابق نشر عبر “The Information“.

كما أشار التقرير إلى أن هواتف iPhone 17 Pro و17 Pro Max تأتي بتغييرات كبيرة في التصميم، أيضاً من المتوقع وفقاً للتقارير السابقة أن تكون سلسلة iPhone 17 أول إصدارات ابل المميزة بتصميم مركب ينقسم إلى جزء زجاجي وأخر من الألومنيوم في الغطاء الخلفي.

من جانب أخر أشار تقرير “The Information” إلى أن نتوء الكاميرة في أعلى إصدار من السلسلة القادمة يأتي بتصميم من الألومنيوم على غرار Pixel 9، أيضاً من المتوقع وفقاً ما جاء في التقرير أن تتميز وحدة الكاميرة بتصميم مستطيل.

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