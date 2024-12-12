  أول تعليق من شيرين عبد الوهاب عقب فوزها بجائزة بيلبورد عربية

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لإدارة حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى

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حفل غنائي منتظر

أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - عبرت النجمةعن سعادتها عقب فوزها بجائزة فنان العام من قبل إدارةوتغيبت شيرين عن الحفل والذي أقميت فعاليته أمس الأربعاء بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي، وحضره كوكبة كبيرة من النجوم سواء المرشحين لجوائزه أو المهتمين بمجال الموسيقى.وشاركت شيرين عبد الوهاب ، متابعيها عبر صفحتها على " انستغرام" صورة لها مكتوب عليها اسم الجائزة التي تم منحها لها من قبل حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024 ، وعلقت بالقول "شكراً بيلبورد على الجائزة".شيرين تم ترشيحها لـ 4 جوائز، الترشيح الأول عن فنان العام، والثاني عن أفضل فنانة، والثالث عن الفنان الأول فئة الأغنية المصرية، والرابع عن أفضل فنانة فئة الأغنية المصرية.على جانب آخر تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي بدبي وذلك على مسرح كوكاكولا أرينا، والمقرر له غدا الجمعة الموافق 13 ديسمبر.ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.يمكنكم قراءة .... شقيق محمد رحيم يقبل اعتذار شيرين عبد الوهابطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات؛ بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مما أدى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"،"اللي يقابل حبيبي"، "وبتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "قالك نسيني.مشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».