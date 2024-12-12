مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز بيلبورد للموسيقى العربية 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - في حفل ضخم وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات العالم العربي والشخصيات البارزة في مجال الفن والموسيقى، أقيمت في 11 ديسمبر 2024 النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، في العاصمة السعودية الرياض. وقد شهدت السجادة الحمراء حضوراً لافتاً ومميزاً لمجموعة من النجمات العربيات أمثال، سيرين عبد النور ويسرا وأمل بشوشة وماغي بوغصن وغيرهن كثيرات.

ومن "الخليج 365" التي كانت حاضرة لرصد إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، نرصد أبرز أساليب المكياج وتسريحات النجمات التي اعتمدتها النجمات في حفل بيلبورد عربية 2024، فتألقت كل واحدة على طريقتها ولفتت أنظار الحضور.

ماغي بوغصن بمكياج زهري وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

ماغي بوغصن في حفل بيلبورد عربية 2024-تصوير مي الحربي خاص لسيدتي

الممثلة ماغي بوغصن تألقت بإطلالة أنثوية متفردة على السجادة الحمراء لحفل بيلبورد عربية 2024، اختارت فيها فستاناً جذاباً باللون الأسود، نسقت معه مكياجاً بدرجات اللون الزهري، تم فيه دمج ظلال العيون المات واللامعة فوق الجفن العلوي مع الرموش البارزة جداً التي عززت من جمال عينيها وحجمهما، كما تم اعتماد أحمر الشفاه الوردي الخافت، إلى جانب مكياج بشرة مصقولة جداً بتغطية كاملة غلبت عليها النغمات الوردية المشرقة على الخدود. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي مع الغرة المسحوبة خلف الأذن.

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إليسا بمكياج سموكي فخم وتسريحة الشعر المموج المنسدل

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النجمة إليسا أبهرت الحضور بإطلالتها الرائعة التي تألقت فيها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية بنسخته الأولى، وقد اختارت فستاناً ملوكياً باللون الأحمر الغامق، ونسقت معه مكياج عيون سموكي، الذي اشتهرت به في إطلالاتها، وقد اختارتها باللونين النيود الوردي والبني، حيث تم تظليل كامل الجفن العلوي باللون النيود الوردي المات، وتم دمجه مع اللون البني عند زاوية العين الخارجية، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة والكحل داخل العين وأحمر الشفاه الوردي الخافت. كما تألقت بتسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق النصفي.

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سيرين عبد النور بأحمر الشفاه الأحمر وتسريحة البيتش ويفي

سيرين عبد النور في حفل بيلبورد عربية 2024-تصوير مي الحربي خاص لسيدتي

النجمة سيرين عبد النور كانت حاضرة بدورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية 2024، فتألقت بإطلالة جمالية أنثوية، اعتمدت فيها كالكثير من إطلالاتها على أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي، ونسقت معه مكياج عيون سموكي ناعم تم فيه دمج ظلال العيون باللونين الأسود والرمادي فوق الجفن العلوي بأسلوب ناعم أبرز عينيها، إلى جانب الرموش المستعارة الطويلة والكثيفة، فيما تم اعتماد تغطية متوسطة للبشرة ارتكزت على النغمات البرونزية المتوهجة. في المقابل، اختارت تسريحة البيتش الويفي بالفرق الجانبي.

لطيفة بمكياج سموكي مع تسريحة الشعر الناعم المنسد

لطيفة في حفل بيلبورد عربية 2024-تصوير مي الحربي خاص لسيدتي

النجمة لطيفة تألقت من جهتها بإطلالة لامعة جذابة حيث تألقت بقميص وبنطلون وسترة فضية، ونسقت مع لوكها الأنيق، مكياج عيون سموكي بدرجات الألوان الترابية، حيث تم فيه دمج ظلال العيون البيج والبني الغامقة فوق الجفن العلوي، مع تظليل الجفن السفلي بأسلوب دخاني خفيف، إلى جانب الكحل البني داخل العين والرموش الطويلة والكثيفة، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه البني الفاتح المحدد بالكونتور البني بدرجة أغمق، فيما اعتمدت مكياج البشرة بلون قريب إلى لون بشرتها مع البلاش المشمشي المشرق. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الناعم المالس بالفرق النصفي.

نور الغندور بمكياج رمادي لماع وتسريحة الشعر المالس المنسدل

نور الغندور في حفل بيلبورد عربية 2024-تصوير مي الحربي خاص لسيدتي



الممثلة نور الغندور تميزت بإطلالاتها الراقية بلمسات عصرية، وتألقت في النسخة الأولى من حفل بيلبورد عربية 2024، بفستان من الترتر الفضي الطويل بأسلوب الأوف شولدر، ونسقت معه مكياج عيون مشرقاً وجذاباً باللون الرمادي اللماع، تم فيه تظليل الرموش العلوية والسفلية بأسلوب أبرز عينيها وجعلهما مسحوبتين وواسعتين، كما تم استخدام الرموش المستعارة الطويلة جداً، فيما أضاف الهايلايتر اللامع عند زاوية العين الخارجية إشراقة متلألئة إلى مكياجها. أما أحمر الشفاه فأتى باللون النيود المحدد بالكونتور البني، فيما جاء مكياج البشرة منحوتاً ومصقولاً، وزاده جمالاً البلاش الوردي الواضح على الخدين. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق النصفي.

سينتيا صاموئيل بمكياج فضي غليتر وتسريحة ذيل الحصان العالي

سينيا صاموئيل في حفل بيلبورد عربية 2024-تصوير مي الحربي خاص لسيدتي

الممثلة سينتيا صاموئيل التي تتميز بملامحها الجذابة، تألقت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية 2024، واختارت لإطلالتها فستاناً ناعماً طويلاً، نسقت معه مكياج عيون فضياً غليتر مع رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب الى خارج العين، ما جعلها عينيها تبدوان أكثر اتساعاً. والى جانبه، اختارت أحمر الشفاه الكريمي النيود المائل الى البني، فيما أتى مكياج البشرة بتغطية مصقولة ومنحوتة بنغمات برونزية جذابة. في المقابل، تألقت بتسرحة ذيل الحصان العالي المالس بالفرق النصفي مع الغرة المشدودة بالكامل الى الخلف.