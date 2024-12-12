حفل بيلبورد 2024: عبد المجيد عبد الله يحصل على  جائزة الإنجاز مدى الحياة 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024، الذي أقيمت نسخته الأولى في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأربعاء بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي"، نال الفنان عبد المجيد عبد الله، على جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، وسلمه الجائزة سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة.

عبد المجيد عبد الله: فخور بجائزة بيلبورد عربية للموسيقى

فور نيله الجائزة، أعرب عبد المجيد عبد الله، عن سعادته بهذا التكريم قائلا ً: فخور بالجائزة، خاصة وأنها لا ترتبط بعامٍ معين، أو بألبوم.. ولكنها تأتي تكريمًا لمسيرتي الفنية.

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تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024

يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" يُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيدالنفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

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