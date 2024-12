مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - توّج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر النقدية والعينية، والهادفة إلى تطوير وتمكين المشاريع الجديدة لعدد من صُنّاع الأفلام في العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وفي ظل منافسة شديدة شارك فيها 31 فيلماً روائياً وسبعة مسلسلات، قد توصّلت ثلاث لجان تحكيم، وهي: "برنامج سوق المشاريع والأعمال قيد الإنجاز ومعمل المسلسلات لاختيار تسعة مشاريع فائزة سيستفيد أصحابها من جوائز قيّمة سيمنحها صندوق البحر الأحمر إلى جانب العديد من الجوائز التي سيقدمها شركاء المهرجان.

9 أعمال مدعومة من قبل صندوق البحر الأحمر

وشملت قائمة الأعمال الفائزة 9 أعمال مدعومة من قبل صندوق البحر الأحمر من ضمّنها مسلسلان.

وتمثلت المشاريع الـ 9 في عملين قيد الإنجاز وسبعة مشاريع في مرحلة التطوير.

شيفاني باندايا مالهوترا: مستقبل مشرق لصناعة السينما في السعودية

وبهذه المناسبة، صرحت شيفاني باندايا مالهوترا، المديرة الإدارية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلة: "تعكس جوائز سوق البحر الأحمر لهذا العام المواهب والإبداعات المذهلة التي تنبثق من السعودية والعالم العربي وأفريقيا وآسيا.

اضافت: هذه المناطق تزخر بسرديات قصصية آسرة، ونفخر بدعمها من خلال مبادرات كسوق البحر الأحمر، لنوفر منصة رائدة للازدهار والنمو.

تابعت قائلة: تهانينا لجميع الفائزين، نجاحكم شهادة على مستقبل مشرق لصناعة السينما في هذه المناطق التي تستحق المزيد من التقدير."

من جانبها علقت هولي دانيال، مديرة سوق البحر الأحمر قائلةً: "شهدت هذه الدورة من سوق البحر الأحمر عددًا قياسيًا من طلبات الاجتماعات للمشاريع المختارة. مما يُبرز الجودة الاستثنائية والكفاءة العالية للفرق المشاركة. ونتوجه بخالص الشكر لجميع شركائنا على دعمهم المستمر للسوق، ولجهودهم في رعاية ودعم هذه المشاريع المتميزة ودفعها نحو النجاح."

وتألفت لجنة التحكيم لجائزة المشاريع في مرحلة التطوير كلاً من:

• إليسا فرنندا بيير (STÆR) التي قدمت أفلامًا مثل CALLS FROM MOSCOW وTHE HYPNOSIS وEVERYBODY LOVES TOUDA (2024) وTHE NIGHTS STILL SMELL OF GUNPOWDER (2024).

• جورج شوقير (Abbout Productions) الذي قدم أفلامًا مثل FÉLICITÉ (2017) وWAJIB (2017) وRAFIKI (2018) وBEAUTY & THE DOGS (2018) وIT MUST BE HEAVEN (2019) وA SON (2019).

• لويز بيلليكاود (In Vivo Films) التي قدمت أفلامًا مثل ABOU LEILA (2019) وDOS ESTACIONES (2022) وUN VARON (2022) وLEVANTE (2023) وHORIZONTE (2024).

في حين تألفت لجنة تحكيم جائزة المشاريع قيد الإنجاز كلاً من:

• المخرجة ومديرة التصوير مارتكا راميريز إسكوبار من الفلبين، التي عُرض فيلمها الطويل الأول LEONOR WILL NEVER DIE في مهرجان صاندانس السينمائي وحازت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للروح الابتكارية.

• كريستوف ليبارك، المدير التنفيذي لتظاهرة "نصف شهر المخرجين"ورئيس مهرجان السينما المتوسطية

• فيزال بواليفا، مخرج وكاتب سيناريو من المملكة المتحدة والمغرب، الذي قدم أفلامًا مثل LYNN + LUCY (2020) وTHE DAMNED DON'T CRY (2023)، وقد شارك مؤخرًا في كتابة فيلم مهدي فليفل TO A LAND UNKNOWN (2024).

وضمت لجنة تحكيم معمل المسلسلات كلاً من:

• دييغو راميريز شريمب، المنتج التنفيذي لمسلسل FALCO الفائز بجائزة الإيمي في عام 2019. كما كان المنتج المشارك ومدير العمل لمسلسل GREEN FRONTIER، الذي يُعتبر واحدًا من أول المسلسلات الكولومبية من الإنتاجات الأصلية لمنصة Netflix. وعمل أيضًا كمشرف على الإنتاج في مسلسل NARCOS، ومنتج مشارك المشارك ومدير العمل لمسلسل LA CABEZA DE JOAQUÍN MURRIETA، وهو المنتج التنفيذي لمسلسل مئة عام من العزلة الذيNetflix.

• جينيفر تشين، رئيسة Channel Zero Studios، التي شغلت سابقًا منصب نائبة رئيس البرمجة لشبكة القنوات الكندية التابعة لـChannel Zero. يشمل رصيدها الإنتاجي أعمالًا مثل THE PUZZLE LADY وBOOT CAMP وWYNONNA EARP (الموسم الأول) وTHE PINKERTONS.

• نادية طبارة، كاتبة سيناريو ومدربة إبداعية، قامت بإنتاج أكثر من أربعة مسلسلات تلفزيونية إقليمية، حيث يعد "وعيت" المسلسل اللبناني الوحيد الذي تم بثه عبر جميع القارات، وقد حصل مؤخرًا على حقوق البث من قبل ARTE. كما كتبت وأخرجت فيلماً قصيراً خياليًا في المسلسل القصير المرشح لجائزة إيمي BEIRUT: 607.

وشهدت نسخة هذا العام عرض 24 مشروعًا قيد التطوير من قبل صانعي أفلام من أفريقيا والعالم العربي وآسيا، جنبًا إلى جنب مع 12 مشروعًا تم اختيارها لبرنامج لودج البحر الأحمر، وقد طوّرت هذه الأفلام من خلال ورش عمل مكثفة بالتعاون مع تورينو فيلم لاب (Torino Film Lab).

وفيما يلي القائمة الشاملة للفائزين بجوائز هذا العام:

مركز السينما العربية

المركز سيدعم فيلمين للمشاركة في مهرجان روتردام للسينما العربي

الفيلم السعودي الفائز: فيلم "دو ري ميمي"، المُنتج جواهر العمري.

الفيلم العربي الفائز: فيلم "إحتفال السوبرنوفا"، المُنتج كريستل يونس.

Filmmore

تقدم Filmmoreجائزة عينية لفيلم قيد الإنجاز تشمل معالجة رقمية كاملة بقيمة 32,500 دولار.

الفائز: FUXI، المخرج Jiongjiong Qiu

فريشلي جراوند ستوريز

تقدم فريشلي جراوند ستوريز جائزتين عينيتين للدعم المهني للأعمال التجارية والقانونية للمشروع، لمدة تصل إلى 12 شهرًا في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، بقيمة 5000 دولار أمريكي لكل منهما.

الفائز: فيلم " ﻛﻲ ﻃّﻴﺢ اﻟﺒﻘﺮة" إخراج اسماء المدير.

الفائز: فيلم "آسا، سمكة في وعاء" إخراج داليا نملش.

إيمبرونتا فيلمز

جائزة عينية واحدة لمشروع فيلم وثائقي تشمل جلسات استشارية على مدى 12 شهرًا، بقيمة 10,000 دولار مقدمة من إيمبرونتا فيلمز.

الفائز: فيلم "فاروق" إخراج هالكوت مصطفى.

أوتيكونز

جائزة عينية واحدة لفيلم قيد الإنجاز تشمل خدمات استشارية موسيقية بقيمة 10,000 دولار مقدمة من أوتيكونز

الفائز: فيلم "فوكسي" كتابة وإخراج كيو جيونغ جيونغ.

شيفت ستديوز

تقدم شيفت ستديوز 3 جوائز، منها جائزتان على شكل حزم ترويجية بقيمة 12,000 دولار:

الفائز: فيلم "لو خيّروني" إخراج لنا قمصاني.

الفائز: فيلم "دو ري ميمي"، إخراج فاطمة البنوي.

جائزة ثالثة تشمل حزمة خدمات سينمائية رقمية (DCP) بقيمة 8,000 دولار.

الفائز: فيلم "كارت أزرق"، إخراج محمد العمدة.

تيترا فيلم

جائزة عينية لفيلم قيد الإنجاز بقيمة 10,000 دولار.

مقدمة من تيترا فيلم

الفائز: فيلم "الله غني"، إخراج زافين نجار.

شبكة راديو وتلفزيون العرب

منحة بقيمة 50,000 دولار لمشروع سعودي واحد في مرحلة التطوير أو الإنتاج.

مقدمة من شبكة راديو وتلفزيون العرب

الفائز: فيلم "لو خيّروني" إخراج لنا قمصاني.

جائزة بقيمة 50,000 دولار لمشروع عربي واحد في مرحلة التطوير أو الإنتاج.

مقدمة من شبكة راديو وتلفزيون العرب

الفائز: " ﻛﻲ ﻃّﻴﺢ اﻟﺒﻘﺮة" إخراج اسماء المدير.

ماد سوليوشنز

جائزة بقيمة 50,000 دولار لمشروع في مرحلة التطوير أو الإنتاج أو مرحلة ما بعد الإنتاج.

مقدمة من ماد سوليوشنز

الفائز: فيلم "دو ري ميمي"، إخراج فاطمة البنوي.

أكاديمية MBC/ شاهد

جائزة أكاديمية MBC/ شاهد بقيمة 40,000 دولار لمشروع سعودي في مرحلة التطوير.

الفائز: فيلم "حد"، إخراج جمال كتبي.

جائزتان بقيمة 20,000 دولار من أكاديمية MBC / شاهد لمشروع في مرحلة التطوير أو الإنتاج أو مرحلة ما بعد الإنتاج.

مقدمة من MBC

الفائز: فيلم "غمضي يا وردة"، إخراج رولان حسن.

الفائز: فيلم "كارت أزرق"، إخراج محمد العمدة.

أمبيانت لايت

جائزة نقدية واحدة بقيمة 10,000 دولار لمشروع في مرحلة التطوير من أمبيانت لايت

جائزة عينية واحدة بقيمة 10,000 دولار لخدمات ما بعد الإنتاج لمشروع قيد التنفيذ من A2J

مقدمة من أمبيانت لايت

الفائز: فيلم " إحتفال السوبرنوفا"، إخراج جورج بيتر بربري وكريم غريب.

الفائز: فيلم "الفائز يُعرفُ من البداية " إخراج جنات ألشانوفا.

روتانا ستديوز

جائزة نقدية واحدة وثلاث جوائز عينية تتكون من:

جائزة نقدية بقيمة 50,000 دولار لفيلم عربي.

مقدمة من روتانا ستديوز

الفائز: فيلم "غمضي يا وردة"، إخراج رولان حسن.

جائزتان عينيتان بقيمة 50,000 دولار لكل منهما تشمل إعفاء من رسوم التوزيع لمشروعين عربيين سيتم توزيعهما من قبل روتانا ستديوز.

مقدمة من روتانا ستديوز

الفائز: فيلم "كارت أزرق"، إخراج محمد العمدة.

الفائز: فيلم "غمضي يا وردة"، إخراج رولان حسن.

جائزة عينية واحدة بقيمة 25,000 دولار في شكل إدراج مجاني في مختبر تطوير المحتوى روتانا-سارد لمدة 6 أشهر لمشروع سعودي.

مقدمة من روتانا ستديوز

الفائز: فيلم "دو ري ميمي"، إخراج فاطمة البنوي.

بيست ميديا برودكشن

جائزة لمشروع واحد في مرحلة التطوير أو الإنتاج بقيمة 10,000 دولار.

مقدمة من بيست ميديا برودكشن

الفائز: فيلم " إحتفال السوبرنوفا"، إخراج جورج بيتر بربري وكريم غريب.

CNC

جائزة CNC لمشروع واحد بقيمة 8,000 يورو (ما يعادل 8,500 دولار).

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع البحر الأحمر.

الفائز: فيلم " ﻛﻲ ﻃّﻴﺢ اﻟﺒﻘﺮة" إخراج اسماء المدير.

إثراء

منحة إثراء بقيمة 50,000 ريال سعودي لمشروع سعودي واحد في مرحلة الإنتاج أو ما بعد الإنتاج.

مقدمة من إثراء

الفائز: فيلم "حد"، إخراج جمال كتبي.

جوائز سوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنتاج:

المنحة الخاصة بلجنة تحكيم سوق البحر الأحمر للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15,000 دولار.

مقدمة من لجنة تحكيم البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنتاج.

الفائز: فيلم "فوكسي" كتابة وإخراج كيو جيونغ جيونغ.

منحة البحر الأحمر لمشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 40,000 دولار.

مقدمة من لجنة تحكيم البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنتاج.

الفائز: فيلم "غوريا " إخراج وكتابة ليفان كوغواشفيلي

جوائز معامل البحر الأحمر:

مقدمة من لجنة تحكيم معمل المسلسلات.

جائزة بقيمة 10,000 دولار من معمل المسلسلات

الفائز: فيلم " ساريا عثمان " كتابة إسطفان خطار.

جائزتان بقيمة 5,000 دولار من معمل المسلسلات

الفائز: فيلم "كولد كيس ون " كتابة نيثن لوكاس وهاري كريشنان.

الفائز: فيلم "جينيرشن أ" كتابة مونا أومبوغو.

جائزة الإنتاج من لجنة تحكيم معامل البحر الأحمر بقيمة 70,000 دولار أمريكي

لمشروع من اللودج.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم "كارت أزرق"، إخراج محمد العمدة.

جائزة الإنتاج من لجنة تحكيم معامل البحر الأحمر بقيمة 50,000 دولار أمريكي

لمشروع من اللودج.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم "ببو كالي " إخراج ليديا ماتاتا.

جائزة الإنتاج من لجنة تحكيم معامل البحر الأحمر بقيمة 40,000 دولار أمريكي

لمشروع من اللودج.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم "الصامتون" إخراج جواهين زنتار.

جائزة الإشادة الخاصة من معامل البحر الأحمر بقيمة 20,000 دولار أمريكي لمشروع اللودج.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم "غمضي يا وردة"، إخراج رولان حسن.

جوائز سوق البحر الأحمر قيد التطوير:

جائزة الإشادة الخاصة من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة 20,000 دولار أمريكي.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم "تَهْمينة" إخراج أبوزار أميني.

جائزة التطوير من سوق البحر الأحمر وقدرها 30,000 دولار أمريكي.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم "النار بالنار" إخراج مقبول مبارك.

جائزة الإنتاج من سوق البحر الأحمر بقيمة 75,000 دولار أمريكي.

مقدمة من لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

الفائز: فيلم " سرقة بيروت" إخراج كاتيا جرجورة.

حول سوق البحر الأحمر

سوق البحر الأحمر هو السوق السينمائي الخاص بمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وقد تم تصميمه ليخلق مساحة واسعة للتبادل العالمي والشراكات بين صناعات السينما الدولية والسعودية. يُقام السوق على مدى أربعة أيام ويقدم خلالها برنامجًا ينطوي على مجموعة من الفعاليات المنسقة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي وعرض فرص العمل الجديدة. كما أنه يوفر نظرة غير مسبوقة على المشهد السينمائي السعودي الجديد والنابض، فضلاً عن استعراض أفضل ما يقدمه السوق العربي من خلال جلسات الترويج والاجتماعات الفردية وعروض الأفلام ومحادثات الصناعة وفعاليات التواصل.

