العائلة المالكة البلجيكية تصدر بطاقة الكريسماس لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - بعد أن أصدر الأمير ألبرت والأميرة تشارلين، وكذلك الملك تشارلز والملكة كاميلا، بطاقة التهنئة بالكريسماس السنوية، قام الملك فيليب والملكة ماتيلد باللحاق بالركب وأصدرا بطاقتهما الرسمية.

صورة عائلية للأمير فيليب والملكة ماتيلد بوصفها بطاقة الكريسماس

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ظهر الملك فيليب والملكة ماتيلد في الصورة وهما جالسان، في حين يقف أبناؤهما الأربعة: الأميرة إليزابيث، الأمير غابرييل، الأمير إيمانويل، والأميرة إليونور خلفهم. وجاء في التعليق المرفق مع الصورة: "بطاقات التهنئة الجديدة من العائلة المالكة موجودة في صندوق البريد".

الأميرة تشارلين والأمير ألبرت أول العائلات الملكية إصداراً لبطاقات التهنئة

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كان الأمير ألبرت والأميرة تشارلين أول أفراد العائلات الملكية الأوروبية إصداراً لبطاقة التهنئة بمناسبة الكريسماس، حيث كشف أمير وأميرة موناكو عن الصورة العائلية لبطاقة التهنئة السنوية الخاصة بعطلتهم، التي تضم الزوجين الملكيين وطفليهما التوأمين؛ الأمير جاك والأميرة غابرييلا. وقد تمت مشاركة الصورة من خلال الحساب الرسمي لقصر موناكو الملكي على إنستغرام، وكتب القصر في التعليق: "يسعد قصر الأمير أن يشارك معكم صورة بطاقة التهنئة الخاصة بعائلة الأمير".

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الملك تشارلز والملكة كاميلا يشاركان بطاقة التهنئة الخاصة بهما

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شارك قصر باكنغهام بطاقة الكريسماس الرسمية التي سيرسلها الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، والملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، للاحتفال بالكريسماس هذا العام. وتضمنت البطاقة صورة للزوجين الملكيين التقطتها المصورة ميلي بيلكنجتون في حديقة قصر باكنغهام في إبريل 2024.

في الصورة، ترتدي الملكة كاميلا فستاناً من اللون الأزرق من تصميم مصممة الأزياء فيونا كلير، بمجوهرات خاصة.

ويُعَدُّ إصدار بطاقة الملك والملكة هي الأولى التي تصدرها العائلة المالكة البريطانية لتُنهي عاماً كان الأصعب على العائلة، بعد أن شهدت العديد من الأزمات الصحية للملك تشارلز الذي يعاني من السرطان، وكيت ميدلتون التي عانت من المرض ذاته، هذا بالإضافة للأزمات الصحية غير السرطانية للأميرة آن التي تعرضت لإصابة في يونيه الماضي، دخلت على إثرها المستشفى، وإصابة الملكة كاميلا مؤخراً بعدوى في الصدر كشفت في ما بعد أنها التهاب رئوي.

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