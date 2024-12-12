شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل محمد رحيم: الكينج محمد منير حساس جدا وممكن يعيط طول الليل بعد حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة الوثائقية، اليوم الأربعاء، الجزء الثاني من اللقاء الأخير، للملحن الراحل محمد رحيم، خلال بودكاست "كلام في الفن" الذى يقدمه الإعلامي محمد العسيري.

كشف الملحن الراحل محمد رحيم، عن موقف لأول مرة خلال تجهيزات تسجيل أغنية "ميشبهنيش" للنجم الكبير محمد منير، قائلا: "بحكي الموقف ده لأول مرة تناقشنا مع الكينج محمد منير في أغنية قلب ميشبهنيش وتأثر وبكى خلال تسجيل أحد المقاطع".

وأكد الملحن محمد رحيم، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد العسيري، المذاع على شاشة الوثائقية، أن الكينج محمد منير فنان حساس للغاية، مضيفا: "الكينج بيخلص الحفلة وممكن يقعد يعيط ويتأثر ويعيط في البيت طول الليل وهو رقيق وعامل زي الفراشة وهو عنده حساسية كبيرة".

وتابع: "خلال تسجيل أغنية "ميشبهنيش" يومها محمد منير وقف أمام المايك ولما جاء أمام مقطع ميقوليش اصدق كتير مني وأجرا كتير مني وياما صدقته وياما كتير مصدقنيش بكى بشكل كبير وكنت بأخذ المادة كلها اللي فيها هذا الاحساس من كل المطربين اللى اشتغلت معاهم واقعد أنقي حاجات لأي مطرب اشتغلت معاه".

