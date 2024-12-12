بعد تأجيل 5 شهور.. انفراجة في مسلسل السراب لـ خالد النبوي

عرض "سراب" يناير المقبل

القائمة الكاملة لأبطال المسلسل

أحدث أعمال خالد النبوي ويسرا اللوزي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - شهد مسلسلبطولة الفنان، انفراجة كبيرة، بعدما تأجل عرضه لمدة 5 شهور كاملة، وذلك بسبب أعمال المونتاج والمكساج، حيث إنه جرى الانتهاء من تصويره في يوليو الماضي.وعلمت "الخليج 365" أنّ مسلسل خالد النبوي الجديد "سراب"، سيُعرض مطلع العام الجديد، أي في شهر يناير، عبر إحدى المنصات الرقمية، بعدما كان مُخططاً عرضه من أغسطس الماضي، ومن المُقرر إطلاق البرومو التشويقي للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.هو النسخة العربية من المسلسل العالمي "Seven Types of Ambiguity"، وتُعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الدرامي التلفزيوني الأسترالي، وهو مكون من 10 حلقات، من إخراج أحمد خالد، وبطولة: خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي، وإنجي المقدم، ونجلاء بدر، ودياموند بو عبود، وجيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي من خلال مجموعة من العلاقات التي تُسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية.يذكر أنّ الفنان خالد النبوي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" المأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى بوصفه فيلماً سينمائياً عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة، وعدد كبير من نجوم الفن.وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "مختار أبو المجد" الأب الذي يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، ويدخل في حيرة بين مسؤولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد مع الشخصية التي تجسدها الفنانة حلا شيحة وتسمى "مي".المسلسل مكون 30 حلقة، وشارك في بطولته بجانب خالد النبوي، كلّ من حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، وهو مقتبس عن قصة الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.أما يسرا اللوزي، فقد شاركت بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم"، الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وأشاد به عدد من النُّقاد، وكانت قد جسَّدت خلال أحداث المسلسل شخصية "ليلى"، وهي طبيبة نفسية تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها، كما يتسبب أيضاً بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب. وشارك ببطولة المسلسل كل من: إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وجاء من تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.

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