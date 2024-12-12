حصاد 2024: مسلسلات خليجية نالت على إعجاب جمهور الدراما 



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - شهد عام 2024، والذي بدأ العد التنازلي على نهايته، العديد من الأعمال الدرامية الخليجية المميزة التي جاءت قصصها مليئة بالأحداث الدسمة والمختلفة، جعلها تتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضها، إلى جانب نجاحها في جذب أنظار جمهور ومحبي المسلسلات، ومن خلال التقرير التالي، سوف نتطرق إلى أبرز هذه المسلسلات

مسلسلات سعودية

ثانوية النسيم: رؤى مختلفة

ويأتي المسلسل السعودي " ثانوية النسيم" من بين الأعمال الدرامية التي أحبها جمهور الوطن العربي وتعلق بأحداثها لتقديم رؤية وزاوية غير معتادة للأمور والمشاكل الاجتماعية، بمجرد أن تم الاعلان عن عرض مسلسل "ثانوية النسيم"، اتضحت قصته التي تدور حول مجموعة من الطلاب داخل إحدى المدارس، ووقتها بادر في ذهن الكثيرين أننا سنكون أمام عمل كوميدي على غرار الأعمال التي عرضت في السابق، ولاسيما المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين" والتي جاءت في إطار كوميدي بحت بين الطلاب والمعلمين، ولكن تفاجأ متابعو المسلسل أنهم أمام عمل مختلف، خاصةً وأن القائمين عليه حرصوا على إظهار العديد من التفاصيل حول الطلاب المشاغبين أو كما يطلق عليهم المتمردين على نظام المدرسة، منها التركيز على بعضٍ من المشاكل الأسرية ومدى تأثيرها على سلوكهم داخل المدرسة، وفي تعاملهم مع معلميها، وكان ذلك جلياً في مجموعة "مشعل" الفنان نايف البحر، والذي كان يقف هو وأصدقاؤه المتمردون، أمام نجاح الطلاب الآخرين والذين عُرف عنهم الاجتهاد في الدارسة، حيث كان يسعى بطرق عدة لعرقلة طريقهم.



سندس2 : دراما عائلية بنكهة كوميدية

"سندس 2 " من المسلسلات التي استحوذت على اهتمام على اهتمام كبير من محبي الأعمال الدرامية، الذين تعلقوا بأحداثه المليئة بالحكايات والقصص، التي تعبر عما يحدث بداخل كل منزل أو "بيت" عربي، تأتي الحبكة الدرامية للعمل، والتي سلّطت الضوء على المشاكل التي تحدث بين أفراد العائلة الواحدة، من أهم الأسباب التي ساهمت في نجاح مسلسل "سندس 2"؛ خاصة وأنها جعلت كلَّ مَن يشاهد هذا المسلسل، يشعر وكأنه يرى صوراً ومشاهد من مشاكل حياته اليومية، والتي تواجهه في تعامله مع أفراد عائلته، سواء إخوته أو في تعامله مع والده. وهذا ما حدث بالفعل بداخل منزل "عبدالرحمن" الفنان حسن عسيري، والذي يواجه مشاكل من نوع خاص بسبب أبنائه الذين يرفضون قراراته وتصرفاته، خاصة بعد رحيل والدتهم. هذا الأمر جعل أبناءه يرفضون نصائحه، مما أدى إلى وجود فجوة بينهم أدت في النهائية إلى دخوله في مشاكل عدة بسبب تصرفات أبنائه الذين رفضوا الرجوع له في أي قرار قبل اتخاذه.

وأمام كل ذلك، جاءت الصبغة أو النكهة الكوميدية، والتي أضافها القائمون على هذا المسلسل لأحداثه، من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت وبقوة في نجاح هذا العمل؛ حيث قرروا عرض هذه السلسلة من المشاكل العائلية بطريقة الـ"لايت كوميدي"؛ حتى تكون أكثر قرباً من أرض الواقع.

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يمكنكم قراءة ... ما بين الدراما والكوميديا والرعب.. أعمال درامية خليجية ينتظرها الجمهو

دراما خليجية أخرى

فعل ماضي : قصص لفتيات من أرض الواقع

" فعل ماضي" من المسلسلات الكوييتة التي كان لها حضور مميز في عام 2024 ، ودلل على ذلك التفاعل الكبير من متابعي العمل مع أبطاله وأحداثه أيضاً والتي لمست الكثيرين منهم لكونها معبرة عما يحدث على أرض الواقع، ولاسيما قضية الابتزاز التي تتعرض لها الكثير من الفتيات اللاتي يقعن في فخ "الحب والغرام" من قبل أشخاص يغررن بهن، ولكن سريعاً تنكشف نواياهم السيئة، هذا ما حدث في علاقة "نورة" أسرار دهراب و "براك" علي كاكولي، وتماشياً مع عبارة " البدايات هي الأجمل" بدأت علاقتهما رومانسية للغاية، ولكن انقلبت الأحوال 180 درجة، عندما فاجأ "براك" "نورة" بوجود صور لها على هاتفه تظهر من خلالها بطريقة مخجلة ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل قرر "براك" في أن يجعل صدمة "نورة" مضاعفة عندما ساومها على مبلغ مالي كبير قائلاً لها " الستر أم الفضيحة"؟

وبعيداً عن الصورة السابقة هناك قصة حب أخرى، نراها في الكثير من الفتيات اللاتي لا يستطعن التخلي عن حبهن القديم الذي يظل في مخيلتهن رغم ارتباطهن بشخص آخر، وهذا ما حدث بالفعل في في علاقة "مناير " فرح المهدي وشاب يدعى "عيسى" الذي قرر التخلي عنها عقب ارتباطها رسمياً بشخص آخر، إلا أن "مناير" ظلت تطارد "عيسى" حتى لا يتخلى عنها في ظل رفض الأخير الدائم.

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" البيت الملعون ": ألغاز مرعبة وحب ماضي

توليفة درامية مميزة نجحت في تقديمها نجاة حسين مؤلفة مسلسل " البيت الملعون"، إذ ظل العمل متصدراً لترند محرك البحث "جوجل" طوال مدة عرضه إلى جانب اعتلائه لصدارة قوائم المسلسلات الأعلى نسبة مشاهدة، و جاءت حبكته متنوعة ما بين الغموض والرعب والإثارة من خلال مجموعة أسئلة طرحت حول الشخص الذي يظهر لـ "رزان" الفنانة هدى حسين وأبنائها وهم نائمون" هل هو "شبح" أم شخص حقيقي ولكنه يتعمد التخفي؟ وماحقيقة الرجل العجوز سليط اللسان الذي يدعى "غانم" ويسكن في إحدى غرف المنزل وما علاقته بـ "رزان" ؟، جميعها أسئلة طُرحت من قبل متابعي العمل وجاءت عقب ذهاب "رزان" وأبنائها إلى المنزل الكبير المهجور .

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وليس ذلك فحسب بل سلطت قصة المسلسل الضوء على العلاقات الزوجية وثورتها بسبب سوء معاملة أحد طرفي العلاقة كما حدث مع "رزان" وزوجها "زيد" الفنان خالد أمين الذي كان يتعمد معاملتها بصورة سيئة للغاية.

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كانت هناك لمسة رومانسية تم تلخيصها في علاقة الحب القديمة التي جمعت "رزان" بـ "عامر" باسم مغنية، والتي جعلت المشاهد يأخذ قسطاً من الراحة أبعده عن حدة ووطأة أحداث الملسل.

متحف يدي: بصمة شبابية

عمل درامي آخر كتب له النجاح في عام 2024 وهو مسلسل "متحف يدي" الذي جاء في في إطار اجتماعي بحت، حول فتاة تدعى " ماسة" النجمة فوز الشطي والتي تجد نفسها بين ليلة وضحاها مسؤولة بصورة كاملة عن إدارة متحف والدها والذي يحمل نفس اسم المسلسل، وذلك بعد وفاته، وهنا تجد "ماسة " نفسها وحيدة أمام مشاكل وضغوطات بيئة العمل.

ولكن يحسب لصناع العمل رهانهم على الوجوه الشبابية من الجنسين، ليكونوا محوراً مهماً في أحداث المسلسل بل وراهنوا على نجاح العمل بهم، فكان ظهورهم رهاناً وليس مجرد وسيلة للتسويق فقط. وهذا ما تحقق من خلال النص الذي كتب لهم في السيناريو، حيث أظهرهم بشكل مقنع للمشاهد كخط درامي وأداء في ذات الوقت، وكان من بين هؤلاء على سبيل المثال: (فهد الصالح( الذي قدم شخصية "شاهين" وهو شاب ينتمي لأسرة متوسطة الحال تقوده الظروف لكي يتعرف على "دانا" (رهف محمد) والتي تساعده في الالتحاق في وظيفة بمتحف والدتها بعد إنقاذه لحياتها من سيارة كادت أن تصطدم بها، وأيضا الثنائي (ضاري الرشدان) و(نور محمود) ، حيث ظهر الأول بشخصية " بسام" وهو شقيق لـ "سارة" الشخصية التي تؤديها نور حيث ينتمي الشقيقان لعائلة ميسورة الحال ولكن لديهما طموح وأحلام تحركهما نحو الالتحاق بعمل أو وظيفة ، وغيرهم من الوجوه الشبابية مثل (هيثم الحسيني) الذي يقدم دور " توفيق" وهو المسؤول عن عمل " ماسة" باعتباره مدير مكتبها وتربطه بها صلة قرابة، وأيضا الفنان (عبد العزيز النصار) الذي يجسد شخصية "فايز"، وغيرهم من النجوم الشباب.

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خواتي غناتي: خليط من الحب والأنانية

خليط من مشاعر الحب والغيرة، الطمع والأنانية، وسط أحداث متشابكة في العلاقات الإنسانية، جميعها جمل التقت في مسلسل "خواتي غناتي"، الذي تعلق به جمهور ومحبو الدرامي، لكون قصته شاهدة على أحداث ووقائع مماثلة لها على أرض الواقع.

إذ تدور أحداث العمل حول شخصية "غيداء" الفنانة إلهام الفضالة الأخت الكبيرة التي صارت محل "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها؛ لتتحمل هي مسؤولية تربية أخواتها، إلى جانب الاهتمام بوالدها المسن، ولكن يتحول هذا الحب والمسؤولية التي ظهرت عليهما "غيداء" إلى درجة كبيرة من الأنانية تدفعها للتحكم في حياة أخواتها وتصرفاتهن إلى جانب التحكم أيضاً في تصرفات والدها.

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بطن وظهر 3: رحلة كوميدية لمجموعة من التوأم

ترك مسلسل "بطن وظهر3" بصمة واضحة لدى الكثير من المشاهدين؛ فالعمل الذي ينتمي لفئة الدراما الكوميدية، استطاع أن يجذب شريحة كبيرة من محبي المسلسلات نحو أحداثه في أكثر من بلد عربي، الذين حرصوا على متابعة رحلة "سهيلة" سعاد علي في رعاية أبنائها الأربعة التوأم، الذين جعلوها تواجه مواقف طريفة وتحديات جديدة من البنات الأربع التوأم "لسهيل " وهو عم أبنائها.



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