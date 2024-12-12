جوائز بيلبورد 2024: الشامي يحصد على جائزة الفنان الأول فئة أغاني الليفانتين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - حصد الفنان السوري الشامي على جائزة الفنان الأول فئة أغاني الليفانتين والتي قدمتها له الفنانة التونسية لطيفة، ضمن فعاليات حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024 والتي أقيمت بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي.

هذا ماقاله الشامي بعد جائزة بيلبورد عربية للموسيقى

وعبر الشامي عن سعادته بهذه الجائزة، قائلا خلال تكريمه على مسرح الحفل " كنت دائماً أحلم بهذا المكان، ولكن اليوم أصبح حقيقة ومحبة الناس هي من وضعتني هنا، شكرًا لشعب بلدي سوريا.. شكرًا بيلبورد عربية.. شكرًا للسعودية" .

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ترشحات جوائز بيلبورد عربية للموسيقى

من أكثر الفنانين الذين لهم نصيب الأسد من ترشيحات جوائز بيلبورد عربية هو الشامي، إذ حصد 13 ترشيحاً، محققاً بذلك أكبر عدد ترشيحات يحصل عليها فنان ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى في نسختها الأولى

الشامي كان مرشحاً كأفضل فنان إندي، فنان العام، أفضل فنان، الفنان الأول فئة أغاني الليفانتين، أفضل فنان فئة أغاني الليفانتين، الفنان الأكثر صعوداً، أفضل فنان صاعد، وثلاثة ترشيحات عن أفضل أغنية الليفانتين، وترشيح عن أفضل أغنية إندي، وترشيحان عن أغنية العام بأغنيتيه "صبرا" و "يا ليل ويالعين"

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هذا العام، تكرم جوائز بيلبورد عربية الفائزين في أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد".

ووصل عدد الترشيحات في النسخة الافتتاحية إلى 210 موزعة على جميع الفئات، بينما بلغ عدد الفنانين المتنافسين على هذه الجوائز 96 فناناً وبعضهم مرشّح في أكثر من فئة.

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