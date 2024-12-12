جوائز بيلبورد 2024: إليانا تحصد جائزة أفضل فنان صاعد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - كلّلت النجمة الشابة اليانا نجاحتها التي حققتها طوال الفترة الماضية بحصدها لجائزة أفضل فنان صاعد، خلال حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024.

وعبرت اليانا عن سعادتها بحصدها لهذه الجائزة على مسرح الحفل، وذلك وسط حالة من التصفيق الحاد لها من قبل الحضور الذين تفاعلوا مع حماسها وفرحتها بهذه الجائزة.

الجوائز التي رشحت لها اليانا

وتم ترشيح اليانا لـ 7 جوائز ببيلبورد عربية للموسيقى عن العام 2024، منها جوائز أفضل فنانة، أفضل أغنية مصرية، أفضل فنانة فئة الأغنية المصرية، أفضل أغنية إندي عربي، فنان الإندي العربي الأول، أفضل فنانة إندي عربي، أفضل فنان صاعد.

أحدث ألبومات إليانا

وطرحت إليانا خلال هذا العام ألبوم غنائي بعنوان " ولدت"، وضم الألبوم 9 أغنيتها منها وُلدتُ" و"جننّي" و"كن نفسك" و "ليل يا ليل" و"يا إبن الإيه"

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تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024

يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" يُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

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