 حفل بيلبورد: القائمة الكاملة لجوائز 2024

جائزة أفضل فنانة فئة الأغاني الخليجية

جائزة أفضل ديو عربي

سبب فرحتي

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جائزة أفضل أغنية مهرجانات

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جائزة الفنان الأكثر صعودا

جائزة أفضل شيلة

أفضل أغنية خليجية

فنان الهيب هوب العربي الأول

جائزة أغنية العام

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جائزة التقدير الثقافي

جوائز فنانة العام والفنان الأول في فئة الأغنية المصرية وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية

جائزة أفضل فنان صاعد

أفضل فنان - فئة أغاني الليفانتين (الأغاني الشامية)

أفضل فنانة عن فئة أغنية الليفانتين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:49 صباحاً - استضافت العاصمة السعودية الرياض، في نسختها العربية الأولى، مساء الأربعاء 11 ديسمبر، بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء والموسيقى، وأبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، ولطيفة، وإليسا، وأميمة طالب، ومسلم، وتوو ليت، والشامي.وشهد الحفل توزيع الجوائز بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.وإليكم القائمة الكاملة للفائزين:أميمه طالبأصالة نصري، أحمد سعداللي نفسه فيا بيتي ميتوهشاسلام كابونجا، كلوشةجمالك غيرعبدالله ال فروانأغنية "لماح" للفنان السعودي عايضإل غراندي طوطوتامر عاشورللمطربة السعودية عتابجائزة أفضل فنان – عن فئة الأغنية المغاربيةديستانكتشيرين عبد الوهابالياناالشامي

نانسي عجرم

جائزة الايقونة للفنانة

جائزة الإنجاز مدى الحياة

اليساالفنان السعودي عبد المجيد عبدالله



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تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024

يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" يُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

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