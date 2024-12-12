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 حفل بيلبورد: القائمة الكاملة لجوائز 2024

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:49 صباحاً - استضافت العاصمة الرياض، حفل جوائز بيلبورد 2024، في نسختها العربية الأولى، مساء الأربعاء 11 ديسمبر، بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء والموسيقى، وأبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، ولطيفة، وإليسا، وأميمة طالب، ومسلم، وتوو ليت، والشامي.
وشهد الحفل توزيع الجوائز بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وإليكم القائمة الكاملة للفائزين:

جائزة أفضل فنانة فئة الأغاني الخليجية

أميمه طالب

جائزة أفضل ديو عربي
سبب فرحتي

أصالة نصري، أحمد سعد
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جائزة أفضل أغنية مهرجانات

اللي نفسه فيا بيتي ميتوهش
اسلام كابونجا، كلوشة
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جائزة الفنان الأكثر صعودا

تووليت

جائزة أفضل شيلة

جمالك غير
عبدالله ال فروان

أفضل أغنية خليجية

أغنية "لماح" للفنان السعودي عايض

فنان الهيب هوب العربي الأول

إل غراندي طوطو

جائزة أغنية العام

تامر عاشور
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جائزة التقدير الثقافي

للمطربة السعودية عتاب

جائزة أفضل فنان – عن فئة الأغنية المغاربية
ديستانكت

جوائز فنانة العام والفنان الأول في فئة الأغنية المصرية وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية

شيرين عبد الوهاب

جائزة أفضل فنان صاعد

اليانا

أفضل فنان - فئة أغاني الليفانتين (الأغاني الشامية)

الشامي

أفضل فنانة عن فئة أغنية الليفانتين

نانسي عجرم

جائزة الايقونة للفنانة

اليسا

جائزة الإنجاز مدى الحياة

الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله


يمكنكم قراءة ...جوائز بيلبورد تووليت يتفوق على عمرو دياب وأنغام عن فئة الفنان الأكثر صعوداً


تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024

يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" يُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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