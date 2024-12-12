 حفل بيلبورد: القائمة الكاملة لجوائز 2024

وشهد الحفل توزيع الجوائز بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.
وإليكم القائمة الكاملة للفائزين:
جائزة أفضل فنانة فئة الأغاني الخليجيةأميمه طالب
جائزة أفضل ديو عربيأصالة نصري، أحمد سعد
سبب فرحتي
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جائزة أفضل أغنية مهرجاناتاللي نفسه فيا بيتي ميتوهش
اسلام كابونجا، كلوشة
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جائزة الفنان الأكثر صعوداتووليت
جائزة أفضل شيلةجمالك غير
عبدالله ال فروان
أفضل أغنية خليجيةأغنية "لماح" للفنان السعودي عايض
فنان الهيب هوب العربي الأولإل غراندي طوطو
جائزة أغنية العامتامر عاشور
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جائزة التقدير الثقافيللمطربة السعودية عتاب
جائزة أفضل فنان – عن فئة الأغنية المغاربية
ديستانكت
جوائز فنانة العام والفنان الأول في فئة الأغنية المصرية وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصريةشيرين عبد الوهاب
جائزة أفضل فنان صاعداليانا
أفضل فنان - فئة أغاني الليفانتين (الأغاني الشامية)الشامي
أفضل فنانة عن فئة أغنية الليفانتين
نانسي عجرم
جائزة الايقونة للفنانةاليسا
جائزة الإنجاز مدى الحياةالفنان السعودي عبد المجيد عبدالله
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تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024
يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" يُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.
وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.
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