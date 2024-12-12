شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Interstellar يحقق 15مليون دولار عالميا بعد إعادة طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Interstellar الذى إعيد طرحه في دور العرض من جديد يوم 6 ديسمبر الجارى، على إيرادات وصلت إلى 15 مليون و 27 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وأنقسمت الإيرادات بين 5 ملايين و659 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و9 ملايين و367 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فى نفس السياق سيتم إعادة عرض فيلم Interstellar للمخرج العالمى كريستوفر نولان في دور السينما خلال هاذ العام احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للفيلم، دارت أحداث الفيلم، في مستقبل بائس ويرى مجموعة من رواد الفضاء يسافرون إلى الفضاء الخارجي للعثور على كوكب جديد ليستعمره البشر.

قام ببطولة فيلم Interstellar، كل من ماثيو ماكونهي وآن هاثاواي وجيسيكا تشاستين ومات ديمون، وأعلنت شركة باراماونت بيكتشرز عن إعادة الإصدار خلال CinemaCon في لاس فيجاس.

قام نولان بتصوير فيلم Interstellar بمزيج من فيلم بصري مقاس 35 مم وفيلم IMAX مقاس 65 مم، في والوقت الأصلى لـ طرح الفيلم، شجع رواد السينما على مشاهدة الفيلم بتقنية IMAX مقاس 70 مم وهو الأمر الذي أدى إلى أسابيع من العروض التي بيعت بالكامل.



ستعمل شركة Warner Bros.، التي شاركت في إنتاج الفيلم، مع شركة Paramount في طرح فيلم Interstellar عالميا.