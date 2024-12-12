جوائز مركز السينما العربية وشركائه في الدورة الرابعة لسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مركز السينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - أعلنعن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز سوق المشاريع في نسخته الرابعة، والتي تشمل 5 جوائز مادية وعينية يقدمها مركز السينما العربية واثنين من شركائه هما شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وMAD Solutions.فاز بجائزة مركز السينما العربية والتي تتمثل في دعوتين للمشاركة في فعاليات روتردام لاب، ضمن النسخة المقبلة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، الأولى لمنتج مشروع سعودي وفازت بها المنتجة جواهر العامري عن مشروع دوري ميمي، والثانية لمنتج مشروع عربي غير سعودي وفازت بها المنتجة كريستيل يونس عن مشروع احتفال السوبرنوفا من لبنان.جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART) تتمثل في اتفاقية لحقوق التوزيع في العالم العربي. الجائزة الأولى 50 ألف دولار أميركي لمشروع فيلم سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى مشروع لو خيّروني من إخراج لنا قمصاني، والجائزة الثانية 50 ألف دولار أمريكي لمشروع فيلم عربي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى مشروع "كي طيح البقرة" للمخرجة أسماء المدير من المغرب.

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حول سوق البحر الأحمر

سوق البحر الأحمر هو السوق السينمائي الخاص بمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وقد تم تصميمه ليخلق مساحة واسعة للتبادل العالمي والشراكات بين صناعات السينما الدولية والسعودية. يُقام السوق على مدى أربعة أيام ويقدم خلالها برنامجًا ينطوي على مجموعة من الفعاليات المنسقة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي وعرض فرص العمل الجديدة. كما أنه يوفر نظرة غير مسبوقة على المشهد السينمائي السعودي الجديد والنابض، فضلاً عن استعراض أفضل ما يقدمه السوق العربي من خلال جلسات الترويج والاجتماعات الفردية وعروض الأفلام ومحادثات الصناعة وفعاليات التواصل.

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