أمير الباحة يتفقد العقيق ويفتتح مشروعات تنموية

قام أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، بجولة تفقدية لمحافظة العقيق، اطلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وأبرز المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظة. واستهل جولته بزيارة مقر المحافظة، وكان في استقباله محافظ العقيق، سالم بن مسير بن طوالة، ومديرو الجهات الحكومية والمشايخ، وعدد من الأهالي.

وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الجوانب والمشروعات التنموية في المحافظة، إذ قدم محافظ العقيق، سالم بن طوالة، شرحًا عن تلك الجوانب التي شملت الجانب الاستثماري في مجال المدينة الصناعية والاستثمار الزراعة، ومشروعات البلدية الاستثمارية الموقعة عقودها بقيمة تجاوزت 28 مليون ريال، ومشروعات دور الإيواء والفنادق والرياضة والفروسية ومحطات الوقود، والجانب والاجتماعي من حيث تقديم المساعدات للأسر المحتاجة في مختلف الجوانب.

مشيرًا إلى ما حظي به المزارعون في المحافظة من دعم وعناية في المجال الزراعي لتنفيذ وإعادة تأهيل عدد من المزارع النموذجية، وتضمن الجانب التنموي معالجة التشوهات البصرية، ومتابعة الحدائق والجزر الوسطية، وتحسين المداخل والاهتمام بالآثار والتراث.

بعد ذلك دشن أمير الباحة عددًا من الجمعيات الخيرية المتعددة الأغراض بالمحافظة، شمل جمعية سارع بمركز جرب، وجمعية بادر بمركز كرا الحائط، وجمعية معاد بالعقيق، وجمعية الخدمات الإنسانية بمركز وراخ.

وأطلق مبادرة «بادر ونحن معكم»، التي تنفذها الكلية التقنية للبنات ورجال الأعمال، وتهدف إلى تضافر الجهود لتأهيل وتطوير مهارات المخرجات وتوظيفها، والتقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا بدراستها وسرعة إنجازها.

بعدها اطلع أمير الباحة على نماذج ومخططات لعدد من المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظة، شملت مشروعات النقل والمياه والكهرباء، إذ شملت مشروعات الكهرباء تعزيز موثوقية شبكات الكهرباء بالمحافظة، وإطلاق التيار الكهربائي بمخطط الإسكان، وإنشاء محطة كرا الكهربائية، بإجمالي تكلفة بلغت 287 مليون ريال، ومشروعات المياه، التي شملت تشغيل منظومة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العقيق، وترسية مشروعين لاستكمال شبكات الصرف الصحي بقيمة 169 مليون ريال، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي لمشروع الخط الناقل ومحطات التوزيع لكراء والحائط، ووراخ، والمدينة الصناعية، لإمداد المراكز والهجر بالمياه واستدامة الخدمة المقدمة.

وتضمنت مشروعات النقل بالمحافظة، مشروع طريق ربط الباحة بطريق الرياض-الرين-بيشة، بطول 168 كم، وتكلفة إجمالية تتجاوز 546 مليون ريال، وطريق ربط محافظة القرى بالعقيق بطول 44.8 كم وتكلفة تزيد على 527 مليون ريال، إضافة إلى مشروع ربط بلجرشي بالعقيق بطول 44.6 كم وتكلفة تبلغ 480 مليون ريال، ومشروع الحويل/المليح/وراخ بطول 4.2 كم وتكلفة قدرها 6 ملايين ريال.