الخليج اليوم .. مسؤول سعودي: فوز المملكة باستضافة المونديال إنجاز رياضي عالمي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ترحيب كبير بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034، أمس الأربعاء، باعتبارها المرشح الوحيد لتنظيم هذه النسخة من المونديال، حيث جاء إعلان استضافة السعودية لهذه النسخة من كأس العالم، في اجتماع استثنائي جرى عن بعد لكونغرس الفيفا برئاسة جياني إنفانتينو وجميع أعضائه.

وجرى استعراض ملف المملكة أمام كافة الأعضاء قبل الإعلان الرسمي عن استضافتها لكأس العالم، وأثنى إنفانتينو رئيس "فيفا" على ملف السعودية لاستضافة هذه النسخة من المونديال، قائلاً: "كأس العالم 2034 نسخة فريدة وسيكون رائعاً بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات".

السعودية المرشح الوحيد

وسلمت السعودية ملف الترشح رسمياً في العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 27 يوليو الماضي، ولم يتقدم أي بلد آخر باستضافة البطولة، مما جعل السعودية المرشح الوحيد لاحتضان المونديال.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن فوز السعودية رسمياً باستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، يعد إنجازاً رياضياً عالمياً يعكس قدرتها الفائقة على تقديم حدث استثنائي يليق بمكانتها وبمكانة أكبر بطولة كروية على مستوى العالم، كما يبرهن على القدرات الكبيرة التي تهدف المملكة لتسخيرها بشكل كامل لاحتضان أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية ممثلة بالبطولة التاريخية كأس العالم لكرة القدم، حيث تهدف المملكة إلى تنظيم نسخة تحتل المرتبة الأولى على قائمة البطولات الرياضية الأكثر مشاهدة في التاريخ.

نجاح تاريخي

وأشار السفير المطر إلى أن فوز المملكة باستضافة هذه البطولة الكبيرة يعد نجاحا تاريخيا يعكس المكانة العالمية الرائدة للسعودية وثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بأعلى المعايير في ظل القيادة الحكيمة للدولة، موجهاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأوضح المطر أن هذا الحدث يجسد "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كوجهة عالمية في مختلف المجالات، ويعكس تطلعات المملكة قيادة وشعباً، لافتاً إلى أن حصول السعودية على أعلى تقييم في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة كأس العالم 2034 يمثل إنجازاً كبيراً يعكس الجهود الضخمة التي بذلتها المملكة لتحقيق هذا النجاح. كما يعد هذا الإنجاز شهادة واضحة على رؤية المملكة الاستراتيجية وجهودها المتميزة في تقديم ملف شامل ومبتكر يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، كما أن "رؤية 2030" لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز الملف الذي قدمته المملكة، حيث تم دمج أهدافها التنموية والاجتماعية لتقديم إرث رياضي واجتماعي طويل الأمد.

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"

رياضة

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"

اهتمام القيادة السعودية بالرياضة

واختتم مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية تصريحاته مؤكداً أن هذا الانتصار التاريخي للمملكة هو ترجمة عملية لمستوى اهتمام قيادتها المتنامي بالرياضة، واعتبارها أحد مكونات التنمية الشاملة، ويعكس آفاق التقدم الذي تعيشه المملكة في مختلف القطاعات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما يعد مصدر فخر للعالم العربي بأسره، ودليلا على قدرة دول المنطقة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وفق أعلى المستويات.