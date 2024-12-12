إيزا غونزاليز ونجاح استثنائي أمام النجوم في السينما والدراما التلفزيونية

من دراسة التمثيل إلى النجاح في الغناء والدراما التلفزيونية

نجاح استثنائي بسينما هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - تُعد الفنانة المكسيكيةواحدةً من أبرز الفنانات اللواتي حققن نجاحاً كبيراً وشهرة خلال الأعوام الماضية، وبشكلٍ خاص في، حيث شاركت بعدد من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، كما كان لها أيضاً العديد من المُشاركات بـالتي حققت من خلالها انتشاراً كبيراً على المستوى العالمي.وُلدت الفنانةفي 30 يناير بمدينة مكسيكو بالمكسيك، وقد فقدت والدها وهي في عمر الـ12 عاماً 2015، وقد تسببت صدمة فقدانها لوالدها في إصابتها بالإفراط القهري في تناول الطعام والاكتئاب لمدة خمس سنوات منذ أن بلغت الـ15 إلى العشرين من عمرها.وقد اهتمتبدراسة الفنون حيث التحقت للدراسة في "مؤسسة المدرسة الأمريكية" وبـ"أكاديمية إدرون" الموجودان في مدينة مكسيكو، وفي عام 2003 جاء انضمامها إلى مدرسة التمثيل "M & M Studio" التي تديرها الممثلة الشهيرة باتريشيا رييس سبيندولا.عقب ذلك التحقت بدورة مدتها ثلاث سنوات في مؤسسة التعليم الترفيهي الشهيرة في تليفيزا بمدينة مكسيكو وحينها كانت تبلغ من العمر 14 عاماً، حتى لاحظها المنتج والمخرج بيدرو داميان، وتم ترشيحها للمُشاركة ببطولة المسلسل المكسيكي "Lola: Érase una vez" عام 2007 واستمر عرضه لمدة موسمين حتى عام 2008 وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً بالمكسيك وعلى مستوى العالم، وفي ربيع عام 2008، تُقرر الذهاب إلى مدينة نيويورك بصحبة والدتها لحضور دورة تمثيل لمدة ثلاثة أشهر في "معهد لي ستراسبيرج للمسرح والسينما" وعقب ذلك عادت إلى مكسيكو سيتي.وفي عام 2009 وقَّعتعقداً مع "EMI Televisa" وأصدرت ألبومها الغنائي الأول "Contracorriente" في 24 نوفمبر 2009 بالمكسيك و أمريكا اللاتينية من خلال EMI Televisa Music وطُرح الألبوم في الولايات المتحدة في يناير 2010 وحقق نجاحاً كبيراً ليرتفع إلى المرتبة الـ13 على قائمة أفضل 100 ألبوم في المكسيك، وبنفس الوقت شاركت بالتمثيل مع الممثلة المكسيكية سوزانا جونزاليس بـ المسلسل التلفزيوني المكسيكي الشهير للدراما والإثارة النفسية "Mujeres asesinas"، لتنطلق في مسيرتها الفنية.لم يتوقف طموح وأحلامعند حدود المكسيك، ولكن كانت عيونها تتجه نحو العالمية وبشكلٍ خاص هوليوود، ومع عام 2015 كانت مع أولى خطواتها لتحقيق هذا الحلم حينما شاركت ببطولة فيلم "Jem and the Holograms" أمام جولييت لويس، ريان جوزمان وفي عام 2017 تُشارك ببطولة فيلم "Baby Driver" أمام كل من جون هام، جيمي فوكس والعديد من نجوم العالم.وطوال مسيرة فنية تجاوزت العشر سنوات نجحت الفنانةفي أن تُصبح واحدةً من نجمات العالم من خلال مُشاركتها فيما يُقارب العشرين عملاً فنياً ما بين الدراما التلفزيونية والسينما أمام كبار النجوم والمُخرجين.

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