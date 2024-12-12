تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير شريحة AI بالتعاون مع Broadcom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير شريحة AI مخصصة للشركة بالتعاون مع شركة Broadcom، على أن تدعم الشرائح لاحقاً أجهزة الشركة.

في تقرير نشر عبر “the Information” ومن ثم ظهر في رويترز كُشِف عن بدء شركة ابل في العمل على تطوير شريحة مخصصة لتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تعرف داخل الشركة الآن برمز “Baltra”.

كما أوضح التقرير أن ابل تخطط لإطلاق هذه الشريحة بشكل رسمي في 2026، على أن يتم إنتاج الشريحة عبر الشركة التايوانية كما ترتكز على تقنية تصنيع N3P.

أيضاً رغم عدم تأكيد كلاً من ابل وBroadcom على هذه التفاصيل إلا أن هذه التفاصيل أدت إلى إرتفاع أسهم الأخيرة بنسبة 5%، من جانب أخر كانت شركة ابل قد عقدت إتفاقيات في السابق بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات لتعمل الشركة على إنتاج رقاقات 5G radio.

يذكر أن ابل قد أكدت في مؤتمر المطوريين السنوي السابق على خططها لتطوير شريحة خاصة بالشركة لتقنية الذكاء الإصطناعي، لدعم الشركة لإضافة المزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي في أجهزة الشركة بسلاسة.

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