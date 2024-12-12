تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث iOS 18.2 بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع التحديث الجديد iOS 18.2 للمستخدمين والذي يجلب مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي التي أشير إليها سابقاً لمستخدمي هواتف iPhone 16.

يأتي تحديث iOS 18.2 للمستخدمين بميزة رئيسية في تكامل مساعد Siri الرقمي مع ChatGPT وأيضاً مميزات الذكاء الإصطناعي الأخرى التي كُشِف عنها في حدث ابل خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتستمر شركة ابل في تحسين آداء مساعدة Siri الرقمي، بينما تستعد الشركة إلى إعادة تصميم المساعد الرقمي بشكل كامل في 2026.

ومن المقرر أن يدعم تكامل Siri مع روبوت الدردشة ChatGPT مستخدمي هواتف الأيفون بشكل أفضل، حيث يمكن لمساعد ابل الرقمي أن يعتمد على ChatGPT في تنفيذ بعض المهام المتقدمة، دون أن يتم تخزين البيانات في OpenAI، أيضاً يمكن للمستخدمين تنشيط ChatGPT دون الحاجة إلى تسجيل حساب في OpenAI في البداية، كما سيتاح للمستخدمين الإختيار بين تمكين روبوت الدردشة مع مساعد ابل الرقمي أو تعطيل عمل روبوت الدردشة.

أيضاً يمكن لمستخدمي هواتف الأيفون المتوافقة الحصول على ميزة تحويل النصوص إلى صور، وذلك عبر تطبيق منفصل، أو الخدمة المتاحة في تطبيق Messages أو بعض التطبيقات الأخرى، أيضاً يمكن إدراج صورة لصديق أو فرد من العائلة في “Image Playground” لإنشاء صور مماثلة.

كما يتيتح ” Genmoji” للمستخدمين إنشاء إيموجي عبر الإدخال النصي لتحديد الشكل المفضل للإيموجي، أيضاً يمكن أن تحصل على إيموجي مستوحاة من صور أصدقائك أو أفراد العائلة.

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