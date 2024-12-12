شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نظارات Solos AirGo Vision بدعم ChatGPT: السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Solos AirGo Vision، وهو زوج جديد من النظارات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI)، وتأتي النظارات الذكية مزودة بكاميرات أمامية ونموذج OpenAI GPT-4o AI للإجابة على الاستفسارات حول محيط المستخدم.

ومن حيث الوظائف، يشبه الجهاز نظارات Meta Ray-Ban الذكية، على الرغم من أن جهاز Solos القابل للارتداء لا يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو، وتتميز النظارات الذكية أيضًا بأزرار افتراضية وتدعم الشحن عبر USB Type-C، وسيتم طرح الجهاز للبيع في وقت لاحق من هذا العام وسيكون متاحًا للشحن إلى الهند أيضًا.

سعر Solos AirGo Vision وتوافره

يبدأ سعر Solos AirGo Vision من 299 دولارًا في الولايات المتحدة للإطارات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، ومقابل تكلفة إضافية، يمكن للمستخدمين شراء عدسات طبية واختيار العدسات الزرقاء أو العدسات الضوئية أو العدسات المستقطبة.

وفي الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار عرض حزمة مع إطارات النظارات الذكية وثلاثة إطارات أمامية مقابل 349 دولارًا، ويتيح هذا للمستخدمين اختيار متى يستخدمون الكاميرات الأمامية ومتى يستبدلونها بإطارات عادية.

ستبدأ Solos شحن النظارات في 23 ديسمبر، ويمكن للأفراد شراء الجهاز من الموقع الرسمي. الإطارات متوفرة باللون الأسود اللامع والرمادي الكريستالي الداكن والبني الكريستالي اللامع.

ميزات ومواصفات نظارات Solos AirGo Vision الذكية

ستتوفر نظارات Solos AirGo Vision الذكية إما بإطارات مستطيلة قياسية ووسادات أنف بارزة أو نسخة أنحف من الإطارات، تتميز الإطارات بكاميرتين لكن الشركة لم تحدد تفاصيل حول المستشعرات. تم بناؤها باستخدام مادة ترموبلاستيكية TR90.

وبينما يمكن للكاميرات الموجودة في النظارات الذكية التقاط الصور، لا يوجد خيار لتسجيل الفيديو. يدعم الجهاز تقنية Bluetooth 5.1 ومتوافق مع أنظمة التشغيل Android وiOS، تزعم الشركة أن Solos AirGo Vision تقدم 16 ساعة من وقت التشغيل بما في ذلك التقاط الصور وإجراء استفسارات الذكاء الاصطناعي.

كما تزعم أنها تقدم ما يقرب من يومين من وقت الاستعداد عند توصيلها بهاتف ذكي. وهي تدعم الشحن عبر USB Type-C ويقال إنها تقدم ثلاث ساعات من وقت التشغيل مع 15 دقيقة من وقت الشحن. تتمتع الإطارات أيضًا بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

وبالنسبة للميزات، تقدم Solos AirGo Vision تجربة ذكاء اصطناعي بدون استخدام اليدين حيث يمكن للمستخدم التحدث ببساطة وسيرد ChatGPT على الاستفسارات، يمكن لبرنامج الدردشة الآلي الإجابة على الاستفسارات العامة بالإضافة إلى تحديد والإجابة على الأسئلة حول الكائنات والأشخاص والبيئات والنص الملتقط بواسطة الكاميرا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي أداء مهام معقدة مثل الترجمة المباشرة للنص إلى لغات مختلفة أو طلب الاتجاهات إلى المواقع القريبة، وزعمت الشركة سابقًا أن الإطارات يمكن دمجها مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Gemini أو Claude، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة جاهزة للاستخدام أو سيتم إضافتها في المستقبل.

