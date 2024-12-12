السعودية | “هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة السادسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (فبراير ــ أبريل 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط