شكرا لقرائتكم خبر عن «عذيب للاتصالات» توقع عقد الاستحواذ على 51% من «إيجاد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات عقد الاستحواذ على شركة إيجاد لتقنية المعلومات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 86.7 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت في تداول بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على 51% من رأس المال في شركة إيجاد لتقنية المعلومات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على استحواذ شركة اتحاد عذيب للاتصالات على نسبة 51% من رأس المال في شركة إيجاد لتقنية المعلومات بقيمة 86.7 مليون ريال.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3. الموافقة على تعديل سياسة اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
4. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 86.7 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت في تداول بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على 51% من رأس المال في شركة إيجاد لتقنية المعلومات.
نتائج عمومية عذيب للاتصالاتأعلن مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ17 (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على استحواذ شركة اتحاد عذيب للاتصالات على نسبة 51% من رأس المال في شركة إيجاد لتقنية المعلومات بقيمة 86.7 مليون ريال.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3. الموافقة على تعديل سياسة اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
4. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.