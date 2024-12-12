شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» تحصل على رخصة الكشف عن 4 خامات معادن في الباحة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأفادت بأن تاريخ إصدار الرخصة: 10-جمادى الآخرة -1446هـ الموافق 11 -ديسمبر-2024م.

وذكرت أن تاريخ انتهاء الرخصة: 05-شعبان-1451 هـ الموافق 10-ديسمبر-2029م.

ولفتت إلى أن المساحة الإجمالية للرخصة:91.76 كم2.

ونوهت بأن الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أنها ستعد الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

وأوضحت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي على شركة أماك والتطور المحتمل لهذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن صدور رخصة كشف عن خام الكروميوم، النحاس، النيكل والمنغنيز من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن موقع الرخصة: منطقة الباحة، مشيرة إلى أن رقم الرخصة: 20240300049..وأفادت بأن تاريخ إصدار الرخصة: 10-جمادى الآخرة -1446هـ الموافق 11 -ديسمبر-2024م.وذكرت أن تاريخ انتهاء الرخصة: 05-شعبان-1451 هـ الموافق 10-ديسمبر-2029م.ولفتت إلى أن المساحة الإجمالية للرخصة:91.76 كم2.ونوهت بأن الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.وأشارت إلى أنها ستعد الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.وأوضحت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي على شركة أماك والتطور المحتمل لهذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة.