لك ولجنينك.. إليك فوائد إدخال اليقطين لنظامك الغذائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - فوائد عديدة لتناول النساء الحوامل لثمار اليقطين الأصفر، فهو مفيد لدعم نمو وتطور الجنين وتلبية احتياجاته الغذائية وذلك لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة، مثل اللوتين والزياكسانثين، وكلاهما من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة العيون وأعضاء الجسم الأخرى، إضافة إلى احتواء اليقطين على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، مثل فيتامين ب و ج والزنك والنحاس والسيلينيوم.

يمكن تناول اليقطين بطرق مختلفة، بدءاً من الطهي بالبخار والقلي والشوي وحتى صنع الحساء.

فيما يلي وفقاً لموقع "بولد سكاي" العديد من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها الحامل عند تناول اليقطين.

صحة الجهاز الهضمي

يساعد اليقطين في قتل الديدان والطفيليات في الأمعاء - الصورة من موقع Freepik

تعد الألياف من أهم العناصر الغذائية التي تتواجد في اليقطين الأصفر والتي يمكن أن تساعد في منع الإصابة بالإمساك وإبقاء معدتك ممتلئة لفترة أطول مما يساعد في التحكم في الوزن، ويساعد تناول اليقطين أيضاً على قتل الديدان والطفيليات في الأمعاء.

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التحكم في ضغط الدم

لبذور اليقطين فوائد عديدة للنساء الحوامل، فهي تحتوي على العديد من الأحماض مثل حمض الأوليك واللينوليك والعديد من الأحماض الأمينية التي تساعد في تقليل الالتهاب والذي يعد أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى العديد من النساء الحوامل.

خطر الإصابة بالسكري

يساعد غنى اليقطين بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف والزنك والمغنيسيوم، في التحكم في أداء الأنسولين والوقاية من سكري الحمل، على الجانب الآخر يعد اليقطين الأصفر منخفضاً أيضاً في السعرات الحرارية ولن يتسبب تناوله في زيادة مستويات السكر في الدم في الجسم، وعلى الجانب الآخر يعد الطهو على البخار من أفضل الطرق التي تساعد النساء الحوامل على الحصول على فوائده.

نمو الجنين

تعد بذور اليقطين هي مصدر غذائي يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، لذلك لا يفيد اليقطين النساء الحوامل فحسب، بل يفيد الجنين أيضاً، والسبب هو أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تحافظ على نمو دماغ الجنين وجهازه العصبي وعينيه.

وفي الوقت نفسه، يمكن لأحماض أوميغا 6 الدهنية أن تساعد في عملية تكوين خلايا جسم الجنين.

صحة الجلد

غالباً ما تسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل مشاكل جلدية أثناء الحمل، أحدها جفاف الجلد وبصرف النظر عن استخدام المرطبات وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس، يمكنك التغلب على هذه الحالة عن طريق تناول اليقطين الأصفر.

فهو لا يرطب البشرة فحسب، بل يمكن أن يزيد اليقطين أيضاً من إنتاج الكولاجين ويساعد في علاج حب الشباب، كما يحتوي اليقطين الأصفر على المضادة للأكسدة والميكروبات.

منع تشنجات المعدة

يساعد اليقطين على منع فقر الدم لدى النساء الحوامل - الصورة من موقع AdobeStock

يعد نقص الألياف من الأسباب الرئيسية لتقلصات المعدة والحديد، ولذلك فإن طريقة الوقاية من تقلصات المعدة أثناء الحمل هي تناول الحامل للعناصر الغذائية الكافية لاحتياجاتها واحتياجات الجنين.

على الجانب الآخر يساعد محتوى الحديد الموجود في اليقطين أيضاً على منع فقر الدم لدى النساء الحوامل لأنهن أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.

وزن الأطفال عند الولادة

نقص الزنك لدى النساء الحوامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة، لذا يعد اليقطين من أهم الأطعمة التي يمكن تقديمها للحامل لغناه بالعديد من المعادن، مثل الزنك، والتي تساعد على ضبط مستويات الهيموجلوبين والبروتين في جسم الأم مما يساعد في الوقاية من نقص الوزن عند الولادة وليس هذا فحسب، بل إن محتوى الزنك الموجود في اليقطين يمكن أن يقلل أيضاً من خطر الولادة المبكرة.

جودة النوم

المرأة الحامل بحاجة إلى الحصول على ساعات نوم كافية خلال فترة الحمل لدعم نمو وتطور الجنين، ولكن غالباً ما يجعل تضخم المعدة من الصعب على النساء الحوامل الحصول على ساعات نوم كافية، يمكن للأمهات تناول مستخلص اليقطين الذي تمت معالجته وتحويله إلى مكمل غذائي والذي يحتوي على حمض التربتوفان الأميني الذي يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم.

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تقوية جهاز المناعة

كوب واحد أو حوالي 240 جراماً من اليقطين الأصفر يمكن أن يلبي 19% من احتياجات النساء الحوامل اليومية من فيتامين سي الذي يحافظ على جهاز المناعة، ذلك إضافة إلى أن اليقطين الأصفر يعد غنياً أيضاً بمضادات الأكسدة الأخرى، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين هـ والحديد، لذا فهو مفيد للحفاظ على مناعة النساء الحوامل أيضاً.

صحة العين

فيتامين أ يعد أحد العناصر الغذائية التي توجد في اليقطين الأصفر، وهذا النوع من الفيتامينات مفيد للحفاظ على صحة العين وحمايتها من الأضرار المختلفة.

ليس هذا فحسب، بل إن تناول كمية كافية من فيتامين أ سيدعم أيضاً تكوين الجنين بما في ذلك الأعضاء، مثل الرئتين والقلب والعينين والكلى والعظام.

على الرغم من فوائد اليقطين المختلفة أثناء الحمل، إلا أنه لا يُنصح للنساء الحوامل بتناول كميات زائدة منه، فقد تحتاج الحوامل فقط إلى تناول ما يقرب من كوب واحد من اليقطين يومياً، لتلبية احتياجاتها الغذائية خلال فترة الحمل .

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.