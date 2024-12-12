الامارات | بدء تنفيذ وصلات ربط الطرق في 19 منطقة سكنية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ أعمال وصلات ربط الطرق في مواقع متفرقة تشمل 19 منطقة سكنية في الإمارة، بإجمالي طول 11.5 كم، إلى جانب إجراء تحسينات مرورية وتوفير مواقف جانبية وأرصفة وأعمدة إنارة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، إن الوصلات الجديدة تسهم في ربط الطرق وتسهيل حركة دخول وخروج المركبات إلى المناطق السكنية من خلال رصف الطرق غير المعبدة، وبالتالي تحقيق الانسيابية وتقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 40% في تلك المواقع، وتقديم تجربة قيادة سلسة وآمنة لمرتادي الطريق، وبالتالي تجسيد رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.

وذكرت الهيئة أنها تم وضع خطة زمنية للمشروع لتنفيذ وصلات ربط في المناطق السكنية الـ19 وهي: منطقة الخوانيج 1، والبرشاء جنوب 1، وند شما، وجميرا 1، وزعبيل 1، والراشدية، والمحيصنة 1، والبرشاء 1، والحضيبة، والقوز 1، والقوز 3، والقصيص 2، والسطوة، والطوار 1، ومردف، وأم رمول، وأم سقيم 1، والمزهر 1، والمزهر 2، على أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2026.

وأكدت الهيئة استمرارية العمل على تعزيز انسيابية الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، عبر تطبيق الحلول والتحسينات المرورية السريعة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المركبات، وتحقيق الأثر الإيجابي في انسيابية شبكة الطرق بإمارة دبي.

وقالت إنها تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، من خلال عمليات التطوير المستمر في الطرق وقطاع البنية التحتية بدبي، تعزيزاً لسعادة ورفاهية السكان ورفع مستوى السلامة المرورية، لتكون شوارع دبي الأعلى كفاءة وجودة لمستخدميها.