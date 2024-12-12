خاص - جيهان الشماشرجي تتحدث عن تعامل منة شلبي مع فريق العمل في كواليس " الهوى سلطان " .. وهذا ما قالته عن بهاء سلطان

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت الممثلة جيهان الشماشرجي في عالم الفن وقدمت العديد من الأدوار في الفترة الماضية، وحرصت على أن تنوع بين أدوارها حتى يراها الجمهور في أكثر من شخصية، وهي تتمتع بجمال طبيعي خطف الأنظار إليها. يعد فيلم "الهوى سلطان" أحدث أعمالها التي ظهرت خلاله بشخصية الفتاة المحبة لخطيبها، والتي تحاول التقرب منه لكنه في النهاية يقرر الانفصال عنها.

وكان لـ "الفن" حوار معها، كشفت خلاله تفاصيل مشاركتها في الفيلم وكواليس العمل مع الممثلة منة شلبي، والأعمال الجديدة التي تحضرها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى طريقتها في التعامل مع الانتقادات وغيرها من المواضيع:

في البداية .. ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "الهوى سلطان"؟

بمجرد قراءتي للسيناريو شعرت بحالة من النوستالجيا للأفلام الرومانسية التي افتقدناها في الفترة الأخيرة، بعدما سيطرت أفلام الحركة والأكشن على الساحة، فوافقت عليه فوراً.

وما التحديات التي واجهتك خلال الفيلم؟

لم تواجهني تحديات كبيرة أو صعوبات، ولكني كنت أعتبر العمل بأكمله تحدياً، لأنني قررت أن أظهر للجمهور من خلاله بشكل مختلف تماماً عن الأدوار التي قدمتها في الفترة الأخيرة، مثل مسلسلي "كامل العدد" و"جودر".

وكيف كانت الكواليس مع الممثلة منة شلبي؟

منة شلبي شخصية جميلة للغاية وتساعد وتدعم كل من حولها، وكواليس العمل معها كانت مختلفة ومميزة.

هل توقعتِ أن يتخطى الفيلم الـ 20 مليون جنيه في أقل من أسبوعين في شباك التذاكر؟

توقعت نجاحه بالفعل لأنه يحمل كل عناصر النجاح، وفيه حالة من الشجن والمشاعر التي أعتقد أن الأغلبية يفتقدونها في الفترة الأخيرة بالأعمال الفنية.

وما الذي أضافه الفنان بهاء سلطان إلى الفيلم بعد غنائه الأغنية الدعائية؟

بهاء سلطان من الفنانين المفضلين لدي، والأغنية حققت انتشاراً ونجاحاً كبيرين بين الجمهور بسبب إحساسه، وأقول له "بتوحشنا" نفتقدك ونحب أغانيك بشدة.

هل تفضلين مشاهدة أعمالك بعد عرضها أم أنت من الممثلين الذين لا يحبون ذلك؟

لا أفضل إطلاقا مشاهدة أعمالي بعد عرضها، لأنني أجد نفسي غير مقبولة، وأبدأ بعدها في انتقاد نفسي وشكلي بحدة، وبالتالي أختار ألا أشاهد أعمالي.

كيف تتعاملين مع الإنتقادات؟

لا أهتم بأي إنتقادات سلبية أو كلام مسيء، بل أركز فقط على النقد البناء الذي أستفيد منه ويشجعني على تطوير مهاراتي في التمثيل، ولكني أتمنى على كل فرد يوجه لي كلاماً مسيئاً، أن يضع نفسه مكاني، لأنه وقتها لن يقبل بأن يوجه له أي حديث غير لائق.

هل تغيرين شكلك في حال تطلب الدور ذلك؟

بالطبع ليس لدي أي مانع من الظهور بدون مكياج أو حتى التخلي عن شعري من أجل دور معين، فأنا أفضل أن أقدم الدور بكل ما يتطلبه الأمر.

ما الذي تحضرينه في الوقت الحالي؟

أنتظر عرض مسلسل "جودر 2 " في رمضان المقبل 2025، كما أواصل تصوير مشاهدي في فيلم "أحمد وأحمد" مع أحمد السقا وأحمد فهمي، أما بالنسبة لـ "كامل العدد 3"، فلقد قررت الإعتذار عنه، وأتمنى النجاح لكل فريق العمل.