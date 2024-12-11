جينيفر لوبيز وتايلور سويفت ونيكول كيدمان وكريستينا أغيليرا بأسوأ إطلالات عام 2024 .. وكايلي جينر الأكثر غروراً

ميرنا وليد - بيروت - مجموعة من أشهر النجمات العالميات كان لهن إطلالات في العديد من المناسبات العالمية بينها عروض أفلام ومهرجانات توزيع جوائز وغيرها، وقد رصدنا لكم أسوأ إطلالات لأكثر النجمات العالميات اللواتي يلقين شهرة في الوطن العربي:

جينيفر لوبيزفي مهرجان تورونتو السينمائي.

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إطلالة تايلور سويفت في حفلها في ميامي بتصميم بتوقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، من توقيع المدير الإبداعي فاوستو بوغليسي Fausto Puglisi.

إطلالة كايلي جينر اتهمت بالغرور في أسبوع الموضة في باريس حيث ارتدت فستاناً بتوقيع بالمان يحمل وجهها، كما أنها لم تحضر عرض بالان في باريس بل عرض أزياء Schiaparelli لربيع وصيف 2025، الذي شاركت فيه شقيقتها كيندل.

إطلالة كاثرين أوهارا من توقيع أوسكار دي لارنتا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي Venice International Film Festival بدورته الـ 81 لعام 2024.

نعومي واتس في مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين بفستان من تصميم دانييل روزبيري لمجموعة سكياباريلي Schiaparelli لربيع وصيف 2024.

كريستينا أغيليرا في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها مع إحدى أهم شركات الموسيقى العالمية.

إطلالة كايتي بيري في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024.

ليدي غاغابإطلالة من ديور في مهرجان البندقية.

إطلالة هالي بيري في عرض فيلم The Union في لوس أنجلوس.

نيكول كيدمان وزوي سالدانا في العرض الأول للموسم الثاني من Lioness في لوس أنجلوس.

ولا يخلو الأمر من إطلالة غريبة لريهانا، وإطلالة مبتذلة للنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.