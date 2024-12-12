زواج نبيلة عواد وزواج بريجيت ياغي وخطوبة دانا الحلاني .. بين الأكثر قراءة لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - إليكم لائحة بالاخبار التي نالت اعلى نسبة قراءة هذا العام على موقع الخليج 365: معلومات عن زوج نبيلة عواد تخرج إلى العلن .. كان متزوجاً من سيدة حسناء وهذه التفاصيل

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