قائد الحرس الثوري الإيراني يدعو إلى التكيف مع الوقائع الجديدة في سوريا

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده عليها التكيف مع الوقائع الجديدة في سوريا، بعد إطاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأكد سلامي أن إيران كانت تحاول حقا ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية "إرنا".

وأضاف أن "الاستراتيجيات يجب أن تتغير وفقا للظروف، ولا يمكننا حل العديد من القضايا العالمية والإقليمية بالجمود واستخدام التكتيكات نفسها".

وذكر الحرس الثوري في بيان إن "جبهة المقاومة الإسلامية، تحت لواء مدرسة المقاومة، ستواجه بحزم وذكاء أي خطط تستهدف زعزعة المقاومة أو إضعاف قوة واقتدار دول المنطقة".