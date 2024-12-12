شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يدرس خاصية جديدة تمكنك من إعادة توجية الرسائل إلى Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على خاصية تمكنك من إعادة توجيه رسالة إلى Meta AI، الأمر الذى يمكنك من الحصول على مزيد من السياق حول الرسائل التي تتلقاها، حيث يبذل واتساب الكثير من الجهد في معالجة عمليات الاحتيال والأخبار المزيفة على منصته.

وفى الوقت الحالى، يملك واتساب ميزة جديدة يجري تطويرها تتيح لك إعادة توجيه الرسائل إلى Meta AI، الذى يتوفر على واتساب منذ أبريل من هذا العام، حيث يقدم لك chatbot AI إجابات لجميع أسئلتك وتقديم النصائح وإنشاء المحتوى أيضًا من بين أشياء أخرى، ومع ذلك، لم تكن قادرًا في السابق على إعادة توجيه الرسائل أو الوسائط التي تلقيتها إلى الدردشة باستخدام Meta AI، ولكن يبدو أن هذا على وشك التغيير.

وسيسمح لك واتساب، بالحصول على المزيد من سياق الرسائل التي تلقيتها بفضل Meta AI، حيث ستتيح لك الميزة الجديدة تحديد Meta AI من قائمة جهات الاتصال عندما تقرر إعادة توجيه الرسالة، ففي الوقت الحالي، تم العثور على الوظيفة لتطبيق WhatsApp لنظام Android.

كما يمكنك الآن إرسال الوسائط أو الرسائل إلى Meta AI عن طريق نسخها ولصقها في المحادثة مع برنامج الدردشة الآلي، و ستتمكن أيضًا من إضافة سؤالك مع الرسالة المعاد توجيهها باستخدام مربع "طرح سؤال" الجديد الذي سيظهر في الأسفل عند إعادة التوجيه إلى Meta AI.