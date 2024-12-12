المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية: قررنا تجمّيد الدستور والبرلمان لثلاثة أشهر

أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر. واوضح أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة "فرانس برس"، قررنا "خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة".

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