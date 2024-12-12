الهندي دوماراجو غوكيش يصبح أصغر لاعب يتوّج بلقب العالم للشطرنج

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : بات الهندي دوماراجو غوكيش البالغ 18 عاما، أصغر لاعب يتوّج بلقب بطولة العالم للشطرنج، بعد فوزه الخميس على حامل اللقب الصيني دينغ ليرين.

بينما كان اللاعبان متعادلين قبل الجولة الرابعة عشرة التي بدت أنها ستنتهي بالتعادل، استغل اللاعب الهندي خطأ فادحا من خصمه في النقلة الـ55 ليحقق تفوقا حاسما ويجبره على الاستسلام.

وأصبح غوكيش ثاني هندي يحصل على اللقب الأكثر شهرة في عالم الشطرنج، بعد الأسطورة فيسواناثان أناند، بطل العالم خمس مرات.

وانهمرت الدموع على وجه غوكيش ووضع وجهه بين يديه عندما أدرك أنه البطل العالمي الجديد.

وبتحقيقه اللقب في هذا العمر، تفوق غوكيش على الروسي غاري كاسباروف الذي فاز باللقب لأول مرة وهو في عمر 22 عاما.

وكانت المواجهة التي جرت في سنغافورة، متقاربة للغاية حتى النهاية، لكن أخطاء دينغ البالغ 32 عاما، جعلته يخسر اللقب الذي حصل عليه لأول مرة في نيسان/أبريل 2023. منذ ذلك الحين، قلَّت مشاركاته وتراجع في مستوى لعبه.

وفي لفتة كريمة بعد الفوز، أشاد غوكيش بدينغ قائلا "لقد قاتل مثل بطل حقيقي".