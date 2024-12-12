شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد قضية ابنة شيرين عبد الوهاب.. كيف نتجنب الوقوع فى فخ الابتزاز الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن جريمة الابتزاز الإلكتروني واحدة من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي تهدد أبنائنا، وقد تتنوع ما بين ابتزاز مالي، عاطفي، أو تجاري، وفي الأخير يتم تهديد الضحية نتيجة حصول المبتز على معلومات تجارية شديدة الحساسية، مشيرًا إلى أن كيفية التعامل مع الشخص المبتز تتطلب معرفة نوعية الصور أو المعلومات التي يستخدمها في تهديد الضحية، وعندها يتم الإبلاغ فورا عن هذه الجريمة لدى الجهات المعنية بالجرائم الالكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضح خبير امن المعلومات، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن في حالة كان الضحية طفل أو مراهق فلابد أن يدرك أهمية إبلاغ أسرته بالتهديدات التي يتعرض لها، وهذا يتطلب من الأسرة بناء ثقة بينها وبين طفلها، حتى يتمكنوا من إنقاذه من هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وإبلاغ السلطات المعنية، عبر الخط الساخن 108.

ونصح "صبحي"، المستخدمين بشكل عام بعدد من النصائح لتجنب الوقوع تحت فخ جريمة الابتزاز الالكتروني، مؤكدا على أهمية استخدام أدوات الأمن السيبراني من خلال استخدام كلمات مرور قوية، وعدم الضغط على برامج ضارة أوموقع مجهول، مع أهمية تفعيل المصادقة الثنائية.

وأكد أيضا على أهمية التوعية بمخاطر مشاركة الصور أو أي معلومات شديد الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد يتم التلاعب بها من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها لابتزازك.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بالسجن ثلاث سنوات لمتهم عن جريمته بابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتعود أحداث القضية بعد أن تقدم والد المجني عليها الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق المطربة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ في عام 2023 لـ مباحث الإنترنت في العباسية بتعرض ابنته 12 عاما للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول على تطبيق تيك توك، ما أصابها بحالة نفسية سيئة.