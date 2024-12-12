شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى في قمة صعوده خلال شهر.. يا ترى سعر عيار 21 اليوم بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

استطاع سعر الذهب العالمي أن يسجل اليوم أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر خلال تداولات اليوم، وذلك إثر على سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في السوق المصري، ليرتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلي مستويات 3875 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3875 جنيها.

عيار 18 يسجل 3321 جنيها.

عيار 14 يسجل 2583 جنيها.

الجنيه الذهب 31000 جنيه.



الذهب وجد الدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس والتي زادت من التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة.

وافتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2717 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2726 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2700 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وارتفع الذهب لأربع جلسات متتالية ليتمكن من الاستقرار فوق المستوى 2700 دولار للأونصة، ليواجه حالياً منطقة المقاومة حول المستوى 2720 دولار للأونصة.

وصدرت يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر نوفمبر، وهو مؤشر التضخم الرئيسي في البلاد ليظهر ارتفاع لأعلى مستوى منذ 7 أشهر ولكنه جاء موافق للتوقعات، ليساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب بنسبة 0.9% خلال تداولات الأمس.



