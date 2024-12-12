اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانيةفي بيان" تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الجمعة 13 كانون الاول 2024 الى دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف وذلك لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
- الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم الجمعة 13 كانون الأول هي وفق الجدول التالي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:35 07:20 دبي بيروت ME426
14:50 15:25 أبو ظبي بيروت ME418
20:35 21:20 دبي بيروت ME430
07:35 08:25 الرياض بيروت ME424
17:05 17:55 الرياض بيروت ME422
07:30 07:50 عمان بيروت ME310
14:30 15:15 الدوحة بيروت ME436
14:55 15:55 بغداد بيروت ME322
10:55 11:55 بغداد بيروت ME320
07:55 08:40 الكويت بيروت ME404
17:30 17:50 عمان بيروت ME312
14:40 16:00 النجف بيروت ME326
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد اقلاع طائراتها ليوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.