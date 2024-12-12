طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد اقلاع طائراتها ليوم غد

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانيةفي بيان" تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الجمعة 13 كانون الاول 2024 الى دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف وذلك لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية. - الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم الجمعة 13 كانون الأول هي وفق الجدول التالي: توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 06:35 07:20 دبي بيروت ME426 14:50 15:25 أبو ظبي بيروت ME418 20:35 21:20 دبي بيروت ME430 07:35 08:25 الرياض بيروت ME424 17:05 17:55 الرياض بيروت ME422 07:30 07:50 عمان بيروت ME310 14:30 15:15 الدوحة بيروت ME436 14:55 15:55 بغداد بيروت ME322 10:55 11:55 بغداد بيروت ME320 07:55 08:40 الكويت بيروت ME404 17:30 17:50 عمان بيروت ME312 14:40 16:00 النجف بيروت ME326 *جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".

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