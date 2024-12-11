خاص - شربل رزق : شهادة بول سليمان بي إنجاز .. وهذا ما تعلمته من الطوباوي أسطفان نعمة في " الرب يراني "

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل شربل رزق مؤخراً في الفيلم الديني "الرب يراني" الذي يتمحور حول سيرة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة، وجسد رزق دور الأخ نعمة في شبابه، وإنه ليس الفيلم الديني الوحيد الذي قدمه رزق بل شارك أيضاً في فيلم "مورين".

من ناحية أخرى يمارس رزق مهنة الدي جاي، وقد كان لموقعنا لقاءً معه حيث تحدثنا عن العديد من الأمور:

شربل رزق كشاب إلى أي مدى أثرت فيك حياة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة بولس حين جسدت دوره؟

الأخ أسطفان هو شخص يعشق الأرض فأصبحنا نعرف ما معنى حب الأرض بفضله.

ما الذي تعلمته من حياة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة؟

⁠الأخ أسطفان يعلمك أن تحبّي وتعطي من قلبك لأن بنظره الله يرانا جميعاً وسيبادلنا هذه المحبة وهذا العطاء.

الممثل القدير بول سليمان من شدة اعجابه بأداءك في "الرب يراني" أعطى شهادة كبيرة بك ورسمك، ما كان شعورك حيال الأمر؟

⁠شهادة الممثل القدير بول سليمان هي إنجاز بالنسبة لي كممثل مبتدئ و دافع أن أعمل أكثر وأكثر في المستقبل. شكراً له على هذه الشهادة فأنا أفتخر بها.

شاركت في فيلم مورين قبل فيلم "الرب يراني" وهو فيلم ديني أيضاً وجسدت دور راهب، ما الذي أضافه لك كإنسان هذا الدور؟

⁠فيلم مورين هو أول تجربة سينمائية لي كان بمثابة مدرسة تعلمت الكثير من المخرج طوني فرج الله والأستاذة القديرة تقلا شمعون وجميع الممثلين وفريق العمل الذين شاركوا لإنجاز هذا العمل، أما الدور فأضاف لي نضوجاً في شق التمثيل وزادني معرفة بالحياة الرهبانية القديمة.

ألا تخاف أن يتم حصرك في الأفلام الدينية فقط؟

⁠لا أحد يمكن أن يحصر أي ممثل في نوع معين إنما الممثل من يختار أدواره لذلك إذا أتتني الفرصة في نوع آخر من الأعمال سأستغلها.

تنشر على صفحتك اعادة تمثيل لمسرحيات في اطار تواجدك في Recreation Academy، أخبرنا عن الأمر

⁠Recreation Academy هي معهد للممثل الشغوف رامي عطالله يعطي صفوفاً في التمثيل منها لتطوير قدراتك التمثيلية أو الخروج من عملك اليومي الروتيني، فبعد ثلاث سنوات من المشاركة بهذه الصفوف يقوم جميع الطلاب بعمل مسرحي من كتابة وإخراج الممثل رامي عطالله، فهذه الصور هي من هذا العمل المسرحي.

جمعتك صورة وأنت تحتضن الممثل الراحل الكبير فؤاد شرف الدين في "الرب يراني"، ما كان شعورك حين علمت بوفاته؟

⁠لقد كانت صـ دمة لم أتخيل يوماً أن أشارك معه في دور تمثيلي، أطلب من الله الراحة الدائما له.

ماذا عن رحيل الممثل والمخرج حسام الصباح ؟

الأستاذ حسام الصباح كان بمثابة أب لي لقد شاركت معه في "الرب يراني" و أيضاً "مورين" فرحيله كان مفاجئ و صـ ادم، رحمه الله.

الكثير من الناس يعتبرون أن هناك تناقض بين الفن والقداسة، هل أنت كشربل رزق تعتبر أن هناك تناقض بين أن تقدم أدوار في أفلام دينية وبين أن تكون دي جاي؟

الفن هو وزنة من الله أن أكون موهوب يعني أنّ الرب وهبني هذه الوزنة لذلك قد تكون وسيلة للقداسة لا تناقض القداسة. أما أنا فأعتبر أن أدواري في الأفلام الدينية وكوني موسيقي أمران لا يتناقضان ففي كلا الأمرين أوجه رسائل ان كان للاستمتاع والترفيه أو للتثقيف.

نشير أن فيلم "الرب يراني" بطولة الممثلين ميراي بانوسيان، جوزيف ساسين، ميشال حوراني، سعد حمدان، نيكول معتوق، رالف س. معتوق، شربل رزق وجورج حران، ضيوف الفيلم الممثلون عصام الشناوي، فؤاد شرف الدين، رندة كعدي، عصام الأشقر، برناديت حديب، جان قسيس، بول سليمان، جوزيف بو خليل وحسام الصباح، كتابة منير معاصري، إخراج طوني نعمة، الموسيقى التصويرية تأليف نادر خوري، توزيع موسيقي وتنفيذ وتسجيل فادي أبي هاشم.

يسلط فيلم "الرب يراني" الضوء على محطات من تاريخ لبنان، أبرزها المجاعة في الحرب العالمية الأولى، والتي عاش معاناتها الطوباوي الأخ أسطفان نعمة، ويُظهر العمل صورة الراهب العامل، النشيط، المصلّي، المحب، البسيط، والوطني الشجاع.